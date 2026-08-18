Трендовая верхняя одежда на осень: 5 модных варианта для первых холодов

Девушка в желтом жакете. Фото: magnific

Начало осени — время, когда по утрам уже может быть прохладно, но доставать теплое пальто еще рано. Летняя одежда постепенно уходит на второй план, а гардероб хочется дополнить чем-то практичным и удобным. В этот период пригодятся легкие модели верхней одежды, которые можно носить по-разному и легко сочетать с другими вещами.

Редакция Новини.LIVE собрала советы стилиста Насти Ланы, которыми она поделилась в Instagram.

Она назвала пять моделей, на которые стоит обратить внимание осенью 2026 года. Среди них есть как привычные базовые вещи, так и модели, которые помогут сделать образ интереснее.

Укороченный кардиган

Легкий кардиган станет хорошим выбором для первых прохладных дней. Обратите внимание на укороченные модели. Они хорошо сочетаются с вещами, которые добавляют объема нижней части образа.

Например, стилист советует носить короткий кардиган с пышной юбкой. Такое сочетание подчеркивает талию и делает силуэт более женственным.

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"Укороченный кардиган. Как предлагают Dior и Acne Studios, носим его с пышной юбкой", — отметила Настя Лана.

Свитер

В начале осени свитер может быть не просто дополнительным слоем под курткой. Если модель достаточно плотная, ее можно носить как самостоятельную верхнюю одежду.

Это удобный вариант для дней, когда температура еще не заставляет надевать пальто или теплую куртку. Свитер также хорошо подходит для многослойных образов.

"Свитер. Когда он становится верхним слоем одежды, он вполне заслуживает звания верхней одежды", — говорит стилист.

Приталенный жакет

Жакет с четкой посадкой уместен для работы, встреч или ситуаций, когда нужно соблюдать дресс-код. В теплую погоду жакет можно носить отдельно. Когда станет холоднее, под него легко добавить рубашку, тонкий гольф или другой базовый слой.

"Приталенный жакет. Идеальный выбор для образов, где предусмотрен дресс-код или хочется выглядеть более собранно", — объясняет Настя Лана.

Объемный бомбер

Бомбер уже давно стал привычной частью осеннего гардероба. Но в этом сезоне стоит присмотреться к моделям, которые отличаются от классического варианта.

Объемный крой, необычная фактура или интересные детали могут сделать такую куртку главным акцентом образа. Бомбер легко сочетается с джинсами и брюками, но не менее удачно смотрится с юбками и платьями.

"Бомбер. В этом сезоне выбираем интересные интерпретации уже знакомого силуэта: объемные, текстурные или с интересными деталями", — советует стилист.

Кожаная куртка

Кожаная куртка — одна из тех вещей, которые не теряют актуальности из года в год. Она подходит для разных стилей и легко вписывается как в повседневные, так и в более продуманные образы.

Ее можно носить с джинсами, брюками, юбками или платьями. А благодаря универсальности такая куртка не привязана к одному сезону или конкретному тренду.

"Кожаная куртка. Актуальная классика, которая остается с нами уже много лет", — отмечает Настя Лана.

Итак, с началом осени не обязательно сразу покупать теплую верхнюю одежду. Укороченный кардиган, плотный свитер, жакет, объемный бомбер или кожаная куртка помогут пережить первые прохладные дни и одновременно разнообразить гардероб.

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