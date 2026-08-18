Трендовий верхній одяг на осінь: 5 модних варіантів для перших холодів

Дівчина в жовтому жакеті. Фото: magnific

Початок осені — час, коли вранці вже може бути прохолодно, але діставати тепле пальто ще зарано. Літні речі поступово відходять на другий план, а гардероб хочеться доповнити чимось практичним і зручним. У цей період стануть в нагоді легкі моделі верхнього одягу, які можна носити по-різному та легко поєднувати з іншими речами.

Редакція Новини.LIVE зібрала поради стилістки Насті Лани, якими вона поділилася в Instagram.

Вона назвала п'ять моделей, на які варто звернути увагу восени 2026 року. Серед них є як звичні базові речі, так і моделі, які допоможуть зробити образ цікавішим.

Укорочений кардиган

Легкий кардиган стане хорошим вибором для перших прохолодних днів. Зверніть увагу на укорочені моделі. Вони добре поєднуються з речами, які додають об'єму нижній частині образу.

Наприклад, стилістка радить носити короткий кардиган із пишною спідницею. Таке поєднання підкреслює талію та робить силует більш жіночним.

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"Укорочений кардиган. Як пропонують Dior та Acne Studios, носимо його з пишною спідницею", — зазначила Настя Лана.

Светр

На початку осені светр може бути не просто додатковим шаром під курткою. Якщо модель досить щільна, її можна носити як самостійний верхній одяг.

Це зручний варіант для днів, коли температура ще не змушує вдягати пальто чи теплу куртку. Светр також добре підходить для багатошарових образів.

"Светр. Коли він стає верхнім шаром одягу, він цілком заслуговує звання верхнього одягу", — говорить стилістка.

Приталений жакет

Жакет із чіткою посадкою доречний для роботи, зустрічей або ситуацій, коли потрібно дотримуватися дрес-коду. У теплу погоду жакет можна носити окремо. Коли стане холодніше, під нього легко додати сорочку, тонкий гольф або інший базовий шар.

"Приталений жакет. Ідеальний вибір для образів, де передбачений дрес-код або хочеться виглядати більш зібрано", — пояснює Настя Лана.

Об'ємний бомбер

Бомбер уже давно став звичною частиною осіннього гардероба. Але цього сезону варто придивитися до моделей, які відрізняються від класичного варіанту.

Об'ємний крій, незвична фактура або цікаві деталі можуть зробити таку куртку головним акцентом образу. Бомбер легко поєднується з джинсами та брюками, але не менш вдало виглядає зі спідницями й сукнями.

"Бомбер. Цього сезону обираємо цікаві інтерпретації вже знайомого силуету: об’ємні, текстурні або з цікавими деталями", — радить стилістка.

Шкіряна куртка

Шкіряна куртка — одна з тих речей, які не втрачають актуальності з року в рік. Вона підходить для різних стилів і легко вписується як у повсякденні, так і в більш продумані образи.

Її можна носити з джинсами, брюками, спідницями або сукнями. А завдяки універсальності така куртка не прив’язана до одного сезону чи конкретного тренду.

"Шкіряна куртка. Актуальна класика, яка залишається з нами вже багато років", — наголошує Настя Лана.

Отже, для початку осені необов’язково одразу купувати теплий верхній одяг. Укорочений кардиган, щільний светр, жакет, об'ємний бомбер або шкіряна куртка допоможуть пережити перші прохолодні дні та водночас урізноманітнити гардероб.

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