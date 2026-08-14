Одяг, який вигідно підкреслює фігуру: 5 речей для ефектного силуету

Широкий пояс, дівчина в джемпері. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Мати стрункіший вигляд можна не лише завдяки спорту чи дієтам. Деякі речі в гардеробі допомагають візуально витягнути силует, підкреслити талію та зробити ноги довшими.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

5 речей, які допоможуть візуально витягнути силует

Топ або джемпер із V-подібним вирізом

Такий виріз відкриває шию і візуально витягує верхню частину тіла. Ще один вдалий варіант — моделі на запах. Діагональна лінія спереду привертає увагу до талії та робить її помітнішою.

Туфлі тілесного кольору

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Бежеві туфлі особливо доречні, якщо потрібно візуально подовжити ноги. Взуття, близьке за кольором до шкіри, не створює помітної межі між ногою та стопою. Тому ноги здаються довшими. Зі спідницею або сукнею такі туфлі мають особливо вдалий вигляд.

Стильні бежеві туфлі. Фото з Instagram

Подовжений жакет або пальто

Прямий верхній одяг нижче стегон додає образу вертикальних ліній. Якщо залишити жакет або пальто розстебнутим, ефект буде помітнішим. Під нього можна вдягнути однотонний топ і брюки — так образ не буде розсипатися на окремі горизонтальні частини.

Широкий пояс

Пояс допоможе підкреслити талію поверх сукні, сорочки або жакета. Особливо він стане в пригоді тим, хто носить вільний одяг і хоче зробити силует більш виразним. Не варто затягувати його занадто сильно — достатньо лише позначити лінію талії.

Пояс-баска в образі. Фото з Instagram

Широкі довгі брюки

Брюки з широкими штанинами, які майже закривають взуття, візуально додають ногам довжини. Щоб цей прийом спрацював, важлива саме довжина: укорочені моделі такого ефекту не дадуть. Спробуйте носити їх із взуттям на підборах або платформі.

Отже, не потрібно скуповувати весь гардероб заради візуально стрункішої фігури. Достатньо додати кілька речей, які підходять саме вам, і правильно поєднувати їх між собою.

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