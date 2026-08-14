Одежда, которая выгодно подчеркивает фигуру: 5 вещей для эффектного силуэта

Широкий пояс, девушка в джемпере. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Выглядеть стройнее можно не только благодаря спорту или диетам. Некоторые вещи в гардеробе помогают визуально вытянуть силуэт, подчеркнуть талию и визуально удлинить ноги.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

5 вещей, которые помогут визуально удлинить силуэт

Топ или джемпер с V-образным вырезом

Такой вырез открывает шею и визуально удлиняет верхнюю часть тела. Еще один удачный вариант — модели на запах. Диагональная линия спереди привлекает внимание к талии и делает ее более заметной.

Туфли телесного цвета

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Бежевые туфли особенно уместны, если нужно визуально удлинить ноги. Обувь, близкая по цвету к коже, не создает заметной границы между ногой и стопой. Поэтому ноги кажутся длиннее. С юбкой или платьем такие туфли смотрятся особенно удачно.

Стильные бежевые туфли. Фото из Instagram

Удлиненный жакет или пальто

Прямая верхняя одежда ниже бедер добавляет образу вертикальных линий. Если оставить жакет или пальто расстегнутым, эффект будет более заметным. Под него можно надеть однотонный топ и брюки — так образ не будет распадаться на отдельные горизонтальные части.

Широкий пояс

Пояс поможет подчеркнуть талию поверх платья, рубашки или жакета. Особенно он пригодится тем, кто носит свободную одежду и хочет сделать силуэт более выразительным. Не стоит затягивать его слишком сильно — достаточно лишь обозначить линию талии.

Пояс-баска в образе. Фото из Instagram

Широкие длинные брюки

Брюки с широкими штанинами, которые почти закрывают обувь, визуально удлиняют ноги. Чтобы этот прием сработал, важна именно длина: укороченные модели такого эффекта не дадут. Попробуйте носить их с обувью на каблуке или платформе.

Итак, не нужно перекупать весь гардероб ради визуально более стройной фигуры. Достаточно добавить несколько вещей, которые подходят именно вам, и правильно сочетать их между собой.

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