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Главная Мода Стилисты указали на 3 детали в одежде, которые выдают неуверенность в себе

Стилисты указали на 3 детали в одежде, которые выдают неуверенность в себе

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 10:47
3 вещи в гардеробе, которые выдают низкую самооценку: мнение стилистов
Уверенные в себе женщины. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять, что сейчас он переживает нелегкий период. И дело вовсе не в дорогой или дешевой одежде. Часто о внутреннем состоянии больше говорят мелочи, на которые мы даже не обращаем внимания.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Что одежда может рассказать о женщине

Прежде всего — вещи, которые давно утратили свой опрятный вид. Растянутые свитера, футболки с пятнами, выцветшая ткань или одежда с заметными потертостями. Такие вещи не всегда означают нехватку денег. Часто они говорят о другом — человеку просто больше не хочется тратить силы на себя. Когда настроение долго остается плохим, даже выбрать чистую и красивую одежду кажется лишним.

Еще одна деталь — полное безразличие к аксессуарам. Конечно, далеко не все любят украшения или яркие сумки. Но если женщина годами не добавляет к образу ни одной мелочи, которая могла бы сделать его более завершенным, это иногда говорит о потере интереса к собственному внешнему виду. Ведь даже маленькие серьги, часы или платочек способны освежить образ и поднять настроение.

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На девушке стильные украшения. Фото: magnific

Не меньше может рассказать и обувь. Если она неудобная, изношенная или давно просится на замену, это тоже может быть сигналом. Человек, который заботится о себе, обычно старается выбирать то, в чем ему комфортно. Когда же собственные потребности постоянно откладываются "на потом", это часто отражается даже в таких повседневных вещах.

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Впрочем, не стоит делать поспешных выводов, основываясь только на внешнем виде. Старые кроссовки или отсутствие украшений еще не означают, что женщина одинока или несчастна. У каждой свои привычки, стиль и жизненные обстоятельства. Но если человек резко перестал следить за собой, это может быть поводом внимательнее отнестись к его эмоциональному состоянию, а не осуждать за внешний вид.

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стилисты самооценка базовые женские вещи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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