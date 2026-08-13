Із чим носити джинси восени 2026: модні поєднання на кожен день

Дівчина в джинсах та сорочці, джинсовий жакет. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Джинси не прив'язані до сезону. Вони однаково доречні і в серпні, і на початку осені, коли вранці вже хочеться накинути щось із рукавом, а вдень ще тепло. Якщо здається, що всі комбінації давно випробувані, саме час подивитися на звичну річ трохи інакше.

Новини.LIVE пояснить, які речі ідеально будуть пасувати до джинсів восени.

Кардиган із коротким рукавом

На початку осені цей варіант часто виявляється практичнішим за звичайний светр. Його можна носити застібнутим замість топа або залишити розстебнутим, додавши базову майку. Звертайте увагу на моделі з фактурної бавовни чи тонкого трикотажу. Разом із джинсами виходить образ, який однаково доречний і для роботи, і для вихідних.

Кардиган з коротким рукавами. Фото з Instagram

Яскрава сорочка вільного крою

Осінь зовсім не означає, що потрібно переходити лише на темні кольори. Насичений червоний, бордовий, шоколадний або глибокий зелений додають настрою навіть найпростішим джинсам. Вільна сорочка ще й виручає, коли погода змінюється кілька разів за день: її можна носити поверх футболки або заправити лише спереду.

Блакитна сорочка. Фото з Instagram

Тонкий джемпер, заправлений у джинси

Ще одна комбінація, яку цієї осені можна буде побачити дуже часто. Легкий трикотаж із круглою горловиною або поло легко замінює футболку, коли ранки стають прохолодними. Вдало працює прийом, коли передню частину джемпера заправляють у джинси, а решту залишають вільною.

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Сірий джемпер. Фото з Instagram

Жакет оверсайз і прямі джинси

Якщо хочеться мати універсальне поєднання на весь вересень, варто згадати про класичний жакет. Уже кілька сезонів поспіль стилісти називають його однією з найвигідніших інвестицій у гардероб. Прямі або трохи широкі джинси, базова футболка, жакет і лофери чи балетки — формула, яка працює незалежно від швидкоплинних трендів.

Жакет оверсайз. Фото з Instagram

За бажанням її легко освіжити ременем, великою сумкою або прикрасами, не змінюючи основу образу.

Раніше ми писали про те, які джинси зробила акцентом у своєму образі співачка Злата Огнєвич. Навіть в літній сезон це вдале поєднання.

Також Новини.LIVE повідомляли, які літні речі можуть знадобитися і восени. На думку стилістів, вони можуть стати гарною основою для осінніх образів.