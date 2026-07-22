Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Злата Огнєвіч знайшла ідеальний спосіб носити джинси цього літа

Злата Огнєвіч знайшла ідеальний спосіб носити джинси цього літа

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 11:09
З чим носити джинси цього літа: ідея від Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч. Колаж: Новини.LIVE

Українська співачка Злата Огнєвіч вкотре довела, що навіть звичайні джинси можуть стати головною прикрасою образу. Співачка поділилася літнім аутфітом, який легко взяти собі на замітку, якщо хочеться мати стильний вигляд без складних поєднань.

Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповість про новий образ зірки детальніше.

Які джинси обрала на це літо Злата Огнєвіч

Центральною деталлю нового образу співачки стали джинси. На перший погляд вони мають класичний крій і знайомий синій відтінок, але вся увага одразу переходить на декор. Штанини прикрашені блискучими елементами та вишивкою, які красиво переливаються під час руху й роблять річ зовсім не схожою на звичайний денім.

Щоб не перевантажувати образ, Злата поєднала такі джинси з простим топом у нейтральному кольорі. Саме цей прийом цього сезону працює найкраще: коли низ уже достатньо яскравий, верх має залишатися максимально лаконічним. У результаті образ має гармонійний вигляд, а не перевантаженим деталями.

До комплекту співачка додала світлі замшеві босоніжки на плоскій підошві. Таке взуття не відволікає увагу від джинсів і водночас чудово підходить для спекотної погоди та довгих прогулянок.

Читайте також:

Не обійшлося й без аксесуарів. Кілька тонких намист різної довжини та акуратні браслети зробили аутфіт більш завершеним, але не перетягнули увагу на себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо хочеться повторити подібний стиль, зовсім не обов'язково шукати саме таку модель джинсів. Підійде будь-який денім із незвичайними деталями — стразами, вишивкою, паєтками чи декоративними вставками. Усе інше краще залишити максимально простим: базовий топ, зручне взуття й кілька мінімалістичних прикрас.

Саме на такому контрасті зараз і будуються багато модних образів. Одна виразна річ стає головним акцентом, а решта лише вдало її доповнює. Це простий спосіб зробити навіть повсякденний гардероб цікавішим без зайвих витрат.

Раніше ми писали про те, що зараз модниці носять замість ременів. Це більше ніж просто практична деталь в образі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що білий колір штанів став хітом цього сезону. Стилісти лише радять поекспериментувати з фасонами.

Злата Огневич трендові образи які джинси в моді
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації