С чем носить джинсы осенью 2026 года: модные сочетания на каждый день

Девушка в джинсах и рубашке, джинсовый пиджак. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Джинсы не привязаны к сезону. Они одинаково уместны и в августе, и в начале осени, когда утром уже хочется надеть что-нибудь с рукавом, а днем еще тепло. Если кажется, что все комбинации давно испробованы, самое время посмотреть на привычную вещь немного по-другому.

Новини.LIVE расскажет, какие вещи идеально подойдут к джинсам этой осенью.

Кардиган с коротким рукавом

В начале осени этот вариант часто оказывается более практичным, чем обычный свитер. Его можно носить застегнутым вместо топа или оставить расстегнутым, добавив базовую майку. Обращайте внимание на модели из фактурного хлопка или тонкого трикотажа. В сочетании с джинсами получается образ, который одинаково уместен и для работы, и для выходных.

Кардиган с короткими рукавами. Фото из Instagram

Яркая рубашка свободного кроя

Осень вовсе не означает, что нужно переходить только на темные цвета. Насыщенный красный, бордовый, шоколадный или глубокий зеленый добавляют настроения даже самым простым джинсам. Свободная рубашка еще и выручает, когда погода меняется несколько раз за день: ее можно носить поверх футболки или заправить только спереди.

Голубая рубашка. Фото из Instagram

Тонкий джемпер, заправленный в джинсы

Еще одна комбинация, которую этой осенью можно будет увидеть очень часто. Легкий трикотаж с круглым вырезом или поло легко заменяет футболку, когда утром становится прохладно. Удачно работает прием, когда переднюю часть джемпера заправляют в джинсы, а остальную часть оставляют свободной.

Читайте также:

Серый джемпер. Фото из Instagram

Оверсайз-жакет и прямые джинсы

Если хочется иметь универсальное сочетание на весь сентябрь, стоит вспомнить о классическом жакете. Уже несколько сезонов подряд стилисты называют его одной из самых выгодных инвестиций в гардероб. Прямые или слегка широкие джинсы, базовая футболка, жакет и лоферы или балетки — формула, которая работает независимо от мимолетных трендов.

Пиджак оверсайз. Фото из Instagram

При желании его легко освежить ремнем, большой сумкой или украшениями, не меняя основу образа.

Ранее мы писали о том, какие джинсы певица Злата Огневич сделала акцентом в своем образе. Даже в летний сезон это удачное сочетание.

Также Новини.LIVE сообщали, какие летние вещи могут пригодиться и осенью. По мнению стилистов, они могут стать хорошей основой для осенних образов.