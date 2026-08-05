Какие джинсы лучше всего подходят женщинам после 50: стилисты дали ответ

Синие джинсы, пожилая женщина. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Джинсы уже давно перестали быть одеждой только для молодежи. После 50 они тоже могут стать основой гардероба, но есть один нюанс: не каждый фасон подходит одинаково хорошо. Часто разницу между удачным и неудачным образом определяют несколько, на первый взгляд, мелких деталей.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на kobieta.interia.

Многие женщины годами покупают одну и ту же модель джинсов, не задумываясь, действительно ли она им идет. В то же время стилисты обращают внимание на то, что с возрастом стоит больше ориентироваться не на мимолетные тренды, а на крой, который поддерживает естественные пропорции фигуры. Именно поэтому классические модели не теряют актуальности десятилетиями.

Лучшие джинсы для женщин после 50 лет

Модель

Одним из самых удачных вариантов остаются прямые джинсы или те, что немного сужаются к низу. Они не слишком обтягивают ноги, но и не создают лишнего объема. Такой силуэт не привлекает внимания к проблемным зонам и позволяет легко сочетать джинсы с различными верхами.

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Прямые джинсы в образе. Фото из Instagram

Посадка

Высокая талия давно перестала ассоциироваться только с модой прошлых лет. Наоборот, именно она помогает сделать силуэт более собранным, а ноги — визуально длиннее. К тому же такие джинсы удобнее в повседневной жизни: не сползают при движении и не заставляют постоянно поправлять одежду.

Джинсы с высокой посадкой. Фото из Instagram

Американская дизайнер Вера Вонг неоднократно говорила о том, что хорошая одежда в первую очередь должна дарить уверенность, а не заставлять человека думать о собственных недостатках. Это правило вполне работает и с денимом: когда посадка правильная, образ выглядит естественно.

Оттенок

Темно-синий, классический деним или графит более практичны и легче вписываются в повседневный гардероб. А вот большое количество потертостей, рваные элементы или массивный декор нередко привлекают к себе лишнее внимание.

Длина брюк

Если ткань собирается гармошкой у обуви, ноги кажутся короче. Слишком короткие модели тоже не всегда идут на пользу силуэту. Лучше всего, когда край брюк лишь слегка касается обуви или заканчивается чуть выше.

Также стилисты советуют вкладывать деньги не в громкие обещания производителей, а в качественный деним с хорошим кроем. Одна удачно подобранная пара прослужит не один сезон и каждый раз поможет собрать стильный образ.

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