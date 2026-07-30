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Главная Мода Убираем из гардероба: какие цвета в одежде визуально старят и добавляют веса после 40

Убираем из гардероба: какие цвета в одежде визуально старят и добавляют веса после 40

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 10:10
Какие цвета одежды добавляют возраста и делают женщин полнее после 40: советы от стилистов
Пакеты с покупками, женщина в магазине. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После 40 лет стоит более внимательно подбирать цвета одежды. Некоторые оттенки могут подчеркнуть усталость, сделать кожу более тусклой или даже визуально добавить объема фигуре. Стилисты советуют быть осторожными, прежде всего, с тремя цветами.

Новини.LIVE расскажут подробнее, о каких цветах идет речь.

Темно-коричневый

Если коричневый находится близко к лицу — в свитере, водолазке или жакете, — он нередко делает цвет кожи менее свежим. Из-за этого морщины и тени под глазами могут становиться заметнее. Вместо темных коричневых оттенков лучше выбирать карамельный, песочный или теплый бежевый.

Черный

Черный остается классикой, но полностью черный верх подходит не всем. Он может создавать слишком резкий контраст с кожей, из-за чего лицо выглядит более уставшим. Если не хочется отказываться от этого цвета, его можно разбавить светлым шарфом, украшениями или заменить на темно-синий или графитовый.

Горчичный

Горчичные оттенки часто придают коже желтоватый подтон и делают лицо менее выразительным. Особенно это заметно в свитерах, платьях и верхней одежде. Если вам нравится желтая палитра, лучше обратить внимание на более чистые и светлые оттенки, которые выглядят значительно свежее.

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Молочный

Светлые оттенки всегда кажутся объемнее темных, и молочный не является исключением. Если это костюм, пальто или платье свободного кроя, силуэт может показаться шире. Чтобы избежать такого эффекта, стилисты советуют сочетать молочный с более темными цветами или подчеркивать талию с помощью пояса.

Ранее мы писали о том, какие детали в образе могут выдавать вашу неуверенность в себе. И дорогая или дешевая одежда здесь играет далеко не главную роль.

Также Новини.LIVE сообщали, каких вещей не должно быть в гардеробе женщины, разбирающейся в моде. Если хотите выглядеть стильно, от некоторых вещей придется отказаться.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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