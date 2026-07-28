Как одевается Антонина Хижняк: 4 стильных образа, на которые стоит обратить внимание

Антонина Хижняк. Фото: Instagram.com/tonya_actress. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская актриса Антонина Хижняк 28 июля отмечает день рождения. Звезде театра, кино и дубляжа исполнилось 36 лет. Для многих зрителей она навсегда останется Мотрей из "Поймать Кайдаша", но не меньшее внимание привлекает и ее стиль в повседневной жизни.

Новини.LIVE решили рассмотреть его подробнее.

Если посмотреть фото актрисы в соцсетях, становится понятно, что она не гонится за мимолетными трендами. Ее гардероб построен на простых вещах, которые легко сочетать между собой. Особое место в нем занимает черный цвет — именно он чаще всего появляется в ее образах.

Лучшие образы Антонины Хижняк в 2026 году

Один из самых удачных нарядов — длинный черный кожаный плащ. Он сразу делает образ более выразительным, даже если под ним самая обычная базовая одежда. Длина придает силуэту легкость, а свободный крой визуально вытягивает фигуру. Это тот случай, когда одна вещь фактически создает весь настрой образа.

Антонина в плаще. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Не менее эффектно Хижняк выглядит в классическом черном костюме. Свободный жакет, широкие брюки и топ с глубоким вырезом выглядят сдержанно, но очень современно. Особенно интересной деталью стала тонкая цепочка на шее, которая заменяет привычные украшения и придает образу завершенность. Такой комплект подойдет и для деловой встречи, и для вечернего мероприятия.

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Классический образ от Хижняк. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Есть в гардеробе актрисы и более женственные решения. Например, трикотажный наряд на одно плечо. Асимметричный крой всегда привлекает внимание, но при этом не выглядит слишком помпезно. Благодаря простому фасону и минимуму аксессуаров все выглядит легко и естественно.

Лаконичный верх. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Еще один образ, который сложно не заметить, — маленькое черное платье в сочетании со светлыми лодочками и сумкой. Именно светлые аксессуары делают черный наряд менее строгим и придают ему элегантности. К тому же обувь нюдового цвета визуально удлиняет ноги, поэтому такой прием давно стал классикой.

Хижняк в коротком платье. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Стиль Антонины Хижняк хорошо показывает, что для удачного гардероба не обязательно иметь десятки ярких вещей. Достаточно нескольких продуманных базовых элементов, которые легко комбинируются между собой и всегда выглядят уместно.

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