Как одевается Антонина Хижняк: 4 стильных образа, на которые стоит обратить внимание

Не только Мотря из "Поймать Кайдаша": как одевается Антонина Хижняк в жизни
Украинская актриса Антонина Хижняк 28 июля отмечает день рождения. Звезде театра, кино и дубляжа исполнилось 36 лет. Для многих зрителей она навсегда останется Мотрей из "Поймать Кайдаша", но не меньшее внимание привлекает и ее стиль в повседневной жизни.
Новини.LIVE решили рассмотреть его подробнее.
Если посмотреть фото актрисы в соцсетях, становится понятно, что она не гонится за мимолетными трендами. Ее гардероб построен на простых вещах, которые легко сочетать между собой. Особое место в нем занимает черный цвет — именно он чаще всего появляется в ее образах.
Лучшие образы Антонины Хижняк в 2026 году
Один из самых удачных нарядов — длинный черный кожаный плащ. Он сразу делает образ более выразительным, даже если под ним самая обычная базовая одежда. Длина придает силуэту легкость, а свободный крой визуально вытягивает фигуру. Это тот случай, когда одна вещь фактически создает весь настрой образа.
Не менее эффектно Хижняк выглядит в классическом черном костюме. Свободный жакет, широкие брюки и топ с глубоким вырезом выглядят сдержанно, но очень современно. Особенно интересной деталью стала тонкая цепочка на шее, которая заменяет привычные украшения и придает образу завершенность. Такой комплект подойдет и для деловой встречи, и для вечернего мероприятия.
Есть в гардеробе актрисы и более женственные решения. Например, трикотажный наряд на одно плечо. Асимметричный крой всегда привлекает внимание, но при этом не выглядит слишком помпезно. Благодаря простому фасону и минимуму аксессуаров все выглядит легко и естественно.
Еще один образ, который сложно не заметить, — маленькое черное платье в сочетании со светлыми лодочками и сумкой. Именно светлые аксессуары делают черный наряд менее строгим и придают ему элегантности. К тому же обувь нюдового цвета визуально удлиняет ноги, поэтому такой прием давно стал классикой.
Стиль Антонины Хижняк хорошо показывает, что для удачного гардероба не обязательно иметь десятки ярких вещей. Достаточно нескольких продуманных базовых элементов, которые легко комбинируются между собой и всегда выглядят уместно.
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