Дуа Липа снова попала в тренд: внимание привлекла ее новая сумка

Дуа Липа со стильной сумкой. Коллаж: Новини.LIVE

После свадьбы и романтического путешествия в Италию Дуа Липа вновь оказалась в центре внимания модных обозревателей. Но на этот раз причина не в роскошных платьях или громких светских выходах. Поклонники заметили интересную закономерность: почти в каждом ее новом образе появляется одна и та же черная сумка Chanel.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Трендовая сумка в образах Дуа Липы

Певица сочетает ее с совершенно разными вещами. В один день это широкие джинсы и балетки, в другой — легкий кружевной топ или массивные сандалии. И каждый раз эта сумка идеально завершает весь образ.

Стильный образ Дуа Липы. Фото: Getty Images

Неудивительно, что стилисты уже называют эту модель одной из самых перспективных сумок следующего года. Она впервые появилась в весенне-летней коллекции Chanel 2026, а позже ее можно было увидеть и на показе Cruise 2026/2027.

Сумка от Chanel. Фото из Vogue

Модель выполнена из фактурной черной кожи и имеет классический клапан. Главный акцент — фирменная застежка из двух переплетенных букв C, которая давно стала одним из самых известных символов модного дома.

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После прихода Матье Блази Chanel заметно изменился. Дизайнер сохраняет узнаваемый стиль бренда, но придает ему современный характер. Похоже, Дуа Липа полностью разделяет это новое направление. Именно поэтому она все чаще появляется в нарядах французского бренда.

Кстати, именно Chanel создал для певицы кутюрное свадебное платье, в котором она сказала свое "да". И если сейчас Дуа почти не расстается с этой черной сумкой, есть все основания полагать, что уже совсем скоро она станет одним из самых заметных аксессуаров 2026 года.

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