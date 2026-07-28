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Головна Мода Не лише Мотря зі "Спіймати Кайдаша": як одягається Антоніна Хижняк у житті

Не лише Мотря зі "Спіймати Кайдаша": як одягається Антоніна Хижняк у житті

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 09:19
Як одягається Антоніна Хижняк: 4 стильні образи, які варто взяти на замітку
Антоніна Хижняк. Фото: Instagram.com/tonya_actress. Колаж: Новини.LIVE

Українська акторка Антоніна Хижняк 28 липня святкує день народження. Зірці театру, кіно та дубляжу виповнилося 36 років. Для багатьох глядачів вона назавжди залишиться Мотрею зі "Спіймати Кайдаша", але не меншу увагу привертає і її стиль у повсякденному житті.

Новини.LIVE вирішили розібрати його детальніше.

Якщо переглянути фото акторки в соцмережах, стає зрозуміло, що вона не женеться за швидкоплинними трендами. Її гардероб побудований на простих речах, які легко поєднувати між собою. Особливе місце в ньому займає чорний колір — саме він найчастіше з'являється в її образах.

Найкращі виходи Антоніни Хижняк у 2026 році

Один із найвдаліших виходів — довгий чорний шкіряний плащ. Він одразу робить образ більш виразним, навіть якщо під ним найзвичайніший базовий одяг. Довжина додає силуету легкості, а вільний крій візуально витягує фігуру. Це той випадок, коли одна річ фактично створює весь настрій образу.

Довгий чорний шкіряний плащ
Антоніна у плащі. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Не менш ефектний вигляд Хижняк має у класичному чорному костюмі. Вільний жакет, широкі штани та топ із глибоким вирізом мають стриманий, але дуже сучасний вигляд. Особливо цікавою деталлю став тонкий ланцюжок на шиї, який замінює звичні прикраси та додає образу завершеності. Такий комплект підійде і для ділової зустрічі, і для вечірнього заходу.

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Класичний чорний костюм
Класичний образ від Хижняк. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Є в гардеробі акторки й більш жіночні рішення. Наприклад, трикотажний образ на одне плече. Асиметричний крій завжди привертає увагу, але при цьому не має надто помпезного вигляду. Завдяки простому фасону та мінімуму аксесуарів усе має легкий й природний вигляд.

Трикотажний лонг на одне плече
Лаконічний верх. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Ще один образ, який складно оминути, — маленька чорна сукня у поєднанні зі світлими човниками та сумкою. Саме світлі аксесуари роблять чорне вбрання менш суворим і додають йому елегантності. До того ж нюдове взуття візуально подовжує ноги, тому такий прийом давно став класикою.

Елегантний образ від Хижняк
Хижняк у короткій сукні. Фото: Instagram.com/tonya_actress

Стиль Антоніни Хижняк добре показує, що для вдалого гардероба не обов'язково мати десятки яскравих речей. Достатньо кількох продуманих базових елементів, які легко комбінуються між собою і завжди мають доречний вигляд.

Раніше ми писали про те, як можна поєднати відразу кілька трендів в одному образі. Взяли за приклад лук онуки Софії Ротару.

Також Новини.LIVE повідомляли, які шорти в центрі уваги завдяки Наді Дорофєєвій. Якщо шукаєте щось практичне на кожен день, то ці моделі саме те, що вам потрібно.

стиль трендові образи Антоніна Хижняк
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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