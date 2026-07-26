Які штани носитимуть усі модниці восени 2026 року: приклади вдалих образів

Дівчина в магазині, сірі штани. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Осінь 2026 року обіцяє здивувати. Поряд із вже знайомими трендами на глибокі відтінки, стиль 80-х і сміливі кольорові поєднання несподівано з'явився ще один фаворит сезону — жовті штани. Ще недавно такий колір здавався суто літнім, але тепер дизайнери пропонують носити його й у холодну пору року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Штани, які стануть головною базою осені 2026

У нових колекціях Loewe та Hermès можна побачити найрізноманітніші відтінки жовтого — від ніжного вершкового до яскравого лимонного. Саме вони поступово витісняють звичні чорні, сірі та коричневі моделі, додаючи образам більше свіжості.

Поки дизайнери лише задають напрямок, модниці вже показують, як цей тренд працює у звичайному житті. Найчастіше жовті штани можна побачити на вулицях Копенгагена та Лісабона, де їх легко адаптують як до повсякденного гардероба, так і до більш ефектних виходів.

Hermes. Фото з Vogue

Тим, хто любить сміливі рішення, варто придивитися до монохромних образів. Жовті штани, верх у такому ж відтінку та взуття в тон мають дуже сучасний вигляд і точно не залишаться без уваги.

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Morgan. Фото з Vogue

Якщо ж хочеться чогось більш спокійного, достатньо поєднати такі штани з коричневим жакетом або базовим трикотажем. Саме коричневий зараз називають одним із головних кольорів майбутнього сезону, тому цей дует точно буде мати вдалий вигляд.

Жовті штани у поєднанні з коричневою курткою. Фото з Vogue

Любителям стилю tenniscore теж є на що звернути увагу. Жовті штани чудово поєднуються зі светрами у вінтажному стилі, поло або яскравим трикотажем. Такий образ виходить розслабленим, але водночас дуже актуальним.

Схоже, восени 2026 року жовтий остаточно перестане бути кольором лише для літа. Якщо хочеться додати гардеробу новизни без складних експериментів, саме такі штани можуть стати тією річчю, яка освіжить навіть найпростіші поєднання.

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