Модні штани, які підходять не всім: стилістка пояснила чому

Штани. Колаж: Новини.LIVE

Щоліта в магазинах з'являється безліч трендових моделей штанів, але далеко не кожна з них однаково вдалий вигляд матиме у повсякденному житті. Деякі фасони гарні лише на фото або на моделях, а в реальності можуть зробити силует менш пропорційним і навіть здешевити образ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Невдалі штани для літа-2026

Стилістка Яна Марковська розповіла, які моделі цього сезону варто приміряти особливо уважно, щоб покупка не розчарувала. У спекотні дні багато хто обирає широкі штани з натуральних тканин. Це цілком зрозуміло, адже вони легкі, комфортні та дозволяють шкірі дихати. Особливо популярними стали моделі з бавовни та попліну.

Світлі штани додають образу легкості й добре підходять для сонячної погоди. Проте навіть такий універсальний тренд має свій нюанс. Якщо фасон підібраний невдало, штани можуть візуально додати об'єму та порушити пропорції фігури.

Ще один тренд літа — мереживні та в'язані штани у техніці кроше. Вони дійсно привертають увагу завдяки незвичній фактурі, але саме крій тут має вирішальне значення.

Читайте також:

На думку стилістки, краще віддати перевагу прямим або вільним моделям. Надто обтислі варіанти часто мають невдалий вигляд й більше нагадують легінси, ніж стильні літні штани.

Щоб такі речі вписалися у повсякденний гардероб, їх варто поєднувати з довгими сорочками, жакетами або носити поверх шортів у схожому відтінку. Так образ буде більш збалансованим.

Окремо Марковська згадала штани, прикрашені рюшами, бантиками та іншими декоративними деталями. Хоч зараз вони й трапляються у модних добірках, стилістка не радить поспішати з такою покупкою.

За її словами, це дуже короткочасний тренд, який швидко втратить актуальність. До того ж надлишок декору нерідко робить образ схожим на домашній або навіть дитячий, якщо не продумати всі інші речі.

Якщо хочеться, щоб обновка прослужила не один сезон, варто дивитися не лише на те, що зараз у моді. Набагато важливіше, як штани сидять саме на вашій фігурі, чи пасують до речей, які вже є у гардеробі, та з якої тканини вони пошиті.

Найбільш універсальним вибором залишаються прямі або широкі моделі з натуральних матеріалів у спокійних кольорах. Такі штани легко комбінувати з футболками, сорочками, топами чи жакетами, а сам образ буде мати сучасний й доречний вигляд незалежно від швидкоплинних трендів.

Раніше ми писали про те, якого кольору штани легко поєднуються з різним одягом та взуттям. При цьому їх варіації дійсно вражають, адже там є з чого обрати.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому варто звернути увагу на штани з квітами. Така база чудово підійде для міських образів.