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Головна Мода Джинсова спідниця знову стала головним трендом літа-2026: 5 стильних образів

Джинсова спідниця знову стала головним трендом літа-2026: 5 стильних образів

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 18:16
З чим носити джинсову спідницю влітку-2026: 5 готових образів
Джинсова спідниця. Колаж: Новини.LIVE

Джинсова спідниця цього літа знову стала однією з найулюбленіших речей у гардеробі. Вона легко вписується у різні стилі — від стриманих повсякденних до більш сміливих. Саме тому модниці дедалі частіше обирають її замість звичних джинсів чи шортів.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue відібрав кілька поєднань, які зараз мають особливо стильний вигляд.

Як носити джинсову спідницю цього літа

Якщо подобаються спокійні та елегантні образи, зверніть увагу на довгу джинсову спідницю А-силуету. Темний денім, простий однотонний верх і замшеві мокасини створюють дуже вдале поєднання. Такий комплект має дорогий вигляд, хоча складається з базових речей.

Вдале поєднання з джинсовою спідницею
Джинсова спідниця А-силуету та мокасини. Фото з Vogue

Тим, хто любить більш зухвалий стиль, варто придивитися до короткої джинсової спідниці зі складками. Вона вже давно перестала асоціюватися лише зі шкільною формою. Сьогодні її носять із грубими байкерськими чоботами, короткими футболками та джинсовими куртками. Виходить яскравий міський образ без зайвих деталей.

Яскравий міський образ зі спідницею
Джинсова мініспідниця та байкерські чоботи. Фото з Vogue

Не здає своїх позицій і довга джинсова спідниця з розрізом спереду. Вона не тільки має стильний вигляд, а й дуже зручна у повсякденному житті. Найчастіше її комбінують із майкою або кроп-топом. Із взуття однаково вдало пасуватимуть балетки, босоніжки чи навіть легкі ботильйони.

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Довга джинсова спідниця у повсякденному образі
Довга джинсова спідниця і кроп-топ. Фото з Vogue

Коротка джинсова спідниця разом із лоферами — ще один варіант, який цього сезону зустрічається всюди. Особливо популярні моделі із синього деніму з низькою посадкою. Щоб не перевантажувати образ, достатньо додати звичайну білу футболку. Саме така простота зараз найбільш актуальна.

Джинсова спідниця та біла футболка
Джинсова мініспідниця та лофери. Фото з Vogue

Ще одна цікава ідея — поєднати джинсову спідницю міді з вінтажною футбольною футболкою. Спортивна естетика вже давно вийшла за межі стадіонів і чудово почувається у повсякденному гардеробі. Контраст між спортивним верхом і більш жіночною спідницею робить образ живим і сучасним.

Сучасний образ з джинсовою спідницею
 Футболка та джинсова мідіспідниця. Фото з Vogue

Джинсова спідниця давно перестала бути річчю лише для одного стилю. Вона легко адаптується під будь-який настрій і саме ця універсальність і зробила її одним із головних модних фаворитів літа.

Раніше ми писали про те, які речі повернулися в моду через 10-15 років. В сучасному гардеробі для них знову знайшлося місце.

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі знадобляться, якщо прагнете створити літній образ, який буде мати елегантний та дорогий вигляд. Це те що треба, коли немає часу на складні поєднання. 

трендові образи тредова спідниця літній гардероб
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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