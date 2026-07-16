С чем носить джинсовую юбку летом 2026 года: 5 готовых образов

Джинсовая юбка. Коллаж: Новини.LIVE

Джинсовая юбка этим летом вновь стала одной из самых любимых вещей в гардеробе. Она легко вписывается в разные стили — от сдержанных повседневных до более смелых. Именно поэтому модницы всё чаще выбирают её вместо привычных джинсов или шорт.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue отобрал несколько сочетаний, которые сейчас выглядят особенно стильно.

Как носить джинсовую юбку этим летом

Если вам нравятся спокойные и элегантные образы, обратите внимание на длинную джинсовую юбку А-силуэта. Темный деним, простой однотонный верх и замшевые мокасины создают очень удачное сочетание. Такой комплект выглядит дорого, хотя состоит из базовых вещей.

Джинсовая юбка А-силуэта и мокасины. Фото из Vogue

Тем, кто любит более дерзкий стиль, стоит присмотреться к короткой джинсовой юбке со складками. Она уже давно перестала ассоциироваться только со школьной формой. Сегодня ее носят с грубыми байкерскими сапогами, короткими футболками и джинсовыми куртками. Получается яркий городской образ без лишних деталей.

Джинсовая мини-юбка и байкерские сапоги. Фото из Vogue

Не сдает своих позиций и длинная джинсовая юбка с разрезом спереди. Она не только стильно выглядит, но и очень удобна в повседневной жизни. Чаще всего ее сочетают с майкой или кроп-топом. Из обуви одинаково удачно подойдут балетки, босоножки или даже легкие ботильоны.

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Длинная джинсовая юбка и кроп-топ. Фото из Vogue

Короткая джинсовая юбка в сочетании с лоферами — еще один вариант, который в этом сезоне встречается повсюду. Особенно популярны модели из синего денима с низкой посадкой. Чтобы не перегружать образ, достаточно добавить обычную белую футболку. Именно такая простота сейчас наиболее актуальна.

Джинсовая мини-юбка и лоферы. Фото из Vogue

Еще одна интересная идея — сочетать джинсовую юбку миди с винтажной футбольной футболкой. Спортивная эстетика уже давно вышла за пределы стадионов и прекрасно смотрится в повседневном гардеробе. Контраст между спортивным верхом и более женственной юбкой делает образ живым и современным.

Футболка и джинсовая юбка-миди. Фото из Vogue

Джинсовая юбка давно перестала быть вещью только для одного стиля. Она легко адаптируется под любое настроение, и именно эта универсальность сделала ее одним из главных модных фаворитов лета.

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