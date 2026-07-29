Макияж после 50: как визуально подтянуть лицо

Косметика, женщина с красивым макияжем. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

С возрастом макияж перестает быть способом что-то скрыть. Наоборот — он должен освежать лицо, подчеркивать естественные черты и делать взгляд более открытым. Именно поэтому после 50 лет многие привычные приемы уже не работают так, как раньше. То, что когда-то выглядело эффектно, теперь может лишь подчеркнуть морщины или сделать лицо более уставшим.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какой макияж делать после 50

Если немного изменить технику нанесения косметики и выбрать правильные текстуры, результат будет потрясающим.

Легкий тон вместо плотного покрытия

Самая большая ошибка — пытаться перекрыть все густой тональной основой. Плотное покрытие заседает в морщинах и только привлекает к ним внимание. Лучше выбрать легкие флюиды или тональные средства с естественным сиянием. Они выравнивают цвет кожи, но не создают ощущения маски.

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Не переусердствуйте с пудрой

Пудра после 50 лет нужна далеко не всегда. Если наносить ее на все лицо, она может сделать кожу более сухой на вид и выделить даже мелкие морщинки.

Лучше использовать совсем немного средства и только там, где быстро появляется жирный блеск — на лбу, носу или подбородке. Для зрелой кожи больше подходят очень мелко измельченные пудры.

Румяна способны преобразить лицо

Именно румяна часто придают макияжу живость. Наносите их не слишком низко, а чуть выше на щеки и растушевывайте в направлении к вискам. Такой прием помогает сделать черты лица более подтянутыми.

Забудьте о резких стрелках

Четкие графические линии не всегда украшают зрелое лицо. Если хочется подчеркнуть глаза, лучше использовать карандаш и немного его растушевать. Тушь стоит наносить преимущественно на верхние ресницы, особенно тщательно прокрашивая наружные уголки.

Тени должны быть спокойными

Перламутровые текстуры часто подчеркивают рельеф век, поэтому от них лучше отказаться. Вместо этого выбирайте матовые или сатиновые тени естественных оттенков.

Например, теплые коричневые, бронзовые, терракотовые цвета. Если вам больше подходит холодная палитра, обратите внимание на пыльно-розовые, сиреневые или нежно-лавандовые оттенки.

Для губ — натуральные цвета

Темные матовые помады могут визуально сделать губы тоньше. Гораздо свежее будут смотреться нюдовые, розово-бежевые или нежно-розовые цвета с сатиновым финишем. Если контур губ стал менее четким, его можно аккуратно подчеркнуть карандашом в тон помады. Это будет выглядеть естественно и поможет сделать макияж более аккуратным.

Не забывайте о бровях

Именно брови во многом определяют выражение лица. Достаточно расчесать волоски щеточкой, заполнить небольшие пробелы карандашом и зафиксировать форму прозрачным гелем.

Но не стоит выбирать слишком темный оттенок. Лучше, если он будет максимально близок к естественному цвету или даже чуть светлее.

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