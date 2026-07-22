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Главная Мода Косметическая процедура №1, на которую женщины записываются заранее

Косметическая процедура №1, на которую женщины записываются заранее

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:24
На эту косметическую процедуру записываются за несколько месяцев: почему она стала №1
Уход за лицом. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на появление новых методов в косметологии, одна процедура уже много лет удерживает лидерство. Именно ботокс остается одной из самых распространенных косметических процедур в мире. Особенно высокий спрос на него наблюдается в США, но и в других странах количество желающих сделать такие инъекции не уменьшается.

Новини.LIVE расскажет, почему эта процедура до сих пор пользуется таким спросом и в каких случаях ее применяют.

Какая процедура является лидером среди косметических процедур

Ботокс — это препарат на основе ботулотоксина, который вводят в определенные мышцы лица. После инъекции мышцы на некоторое время расслабляются, благодаря чему мимические морщины становятся менее заметными. Чаще всего процедуру проводят в области лба, междубровья и вокруг глаз.

Впрочем, ботокс используют не только для борьбы с морщинами. Врачи также применяют его при повышенной потливости, а иногда — при лечении отдельных неврологических нарушений. Именно поэтому этот препарат давно вышел за пределы сугубо косметологии.

Специалисты объясняют, что лучше всего ботокс действует именно на мимические морщины — те, которые появляются из-за активной работы мышц во время разговора, улыбки или других эмоций. Если же изменения связаны преимущественно с возрастом и потерей упругости кожи, врач может предложить другие методы или их сочетание.

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Чаще всего к таким инъекциям прибегают женщины и мужчины в возрасте от 35 до 50 лет. В то же время это не означает, что процедура нужна всем в этом возрасте. Не существует универсального момента, когда стоит делать ботокс, ведь все зависит от особенностей мимики, состояния кожи и пожеланий самого человека.

Косметологи подчеркивают, что популярность процедуры не должна быть главным аргументом для ее проведения. Перед инъекциями важно проконсультироваться со специалистом, оценить возможные противопоказания и понять, действительно ли ботокс поможет решить проблему. Во многих случаях достаточно правильного домашнего ухода или других косметологических процедур, поэтому решение всегда должно быть индивидуальным.

Ранее мы писали о том, как миндальное масло может быть полезно в уходе за ногтями. С его помощью можно восстановить поврежденную в результате использования гель-лака ногтевую пластину.

Также Новини.LIVE сообщали, какие существуют методы борьбы с целлюлитом. Кстати, он встречается у большинства женщин.

красота косметология уход за кожей
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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