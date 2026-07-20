Как восстановить ногти после гель-лака: простой домашний способ, который действительно помогает

Уход за ногтями. Коллаж: Новини.LIVE

После нескольких месяцев ношения гель-лака ногти могут истончиться, начать слоиться и ломаться по краям. Чаще всего это заметно сразу после снятия покрытия, когда ногтевая пластина теряет гладкость и становится истощенной. В таком случае не обязательно покупать дорогие средства — для домашнего ухода подойдет обычное миндальное масло.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как его использовать.

Повреждения возникают не из-за самого гель-лака, а из-за этапов, без которых покрытие не будет держаться.

Перед нанесением поверхность ногтя шлифуют бафом. Вместе с блеском снимается и тонкий защитный слой. Затем используют дегидратор и праймер. Они удаляют влагу с поверхности, чтобы база лучше сцеплялась с ногтем. Из-за регулярного повторения этой процедуры ногтевая пластина постепенно становится более сухой.

При снятии покрытия ногти тоже получают дополнительную нагрузку. Если используется ацетон, он пересушивает ногтевую пластину. Если покрытие спиливают аппаратом, есть риск задеть верхние слои ногтя вместе с базой. Именно после таких процедур ногти нуждаются в отдыхе.

Миндальное масло в уходе за ногтями

Миндальное масло хорошо впитывается, поэтому не остается только на поверхности. Оно содержит витамины Е и А, а также магний, кальций и цинк. Эти компоненты питают ногтевую пластину, смягчают кутикулу и уменьшают ломкость.

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После нанесения на ногти остается тонкий защитный слой, который замедляет потерю влаги. Благодаря этому пластина меньше пересыхает после контакта с водой и бытовыми моющими средствами.

После снятия гель-лака желательно сделать перерыв примерно на три-четыре недели. Этого времени достаточно, чтобы ногти начали отрастать без нового покрытия. Каждый вечер наносите по одной капле слегка подогретого миндального масла на каждый ноготь. Втирайте его примерно две минуты, не забывая об области возле кутикулы.

Два раза в неделю можно делать теплые ванночки. Подогрейте две-три столовые ложки масла, подержите кончики пальцев в нем 15 минут, после чего просто промокните руки бумажной салфеткой. Смывать масло не нужно.

Если ногти сильно повреждены, оставьте масло на всю ночь. Обильно смажьте ногтевую пластину и кутикулу, наденьте тонкие хлопковые перчатки и оставьте до утра.

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