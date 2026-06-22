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Главная Мода Никто не заметит: как скрыть отросший маникюр

Никто не заметит: как скрыть отросший маникюр

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 19:41
Отрасший гель-лак больше не проблема: интересные варианты маникюра
Маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

В первую неделю гель-лак выглядит великолепно: цвет насыщенный, покрытие целое, никаких сколов. Но со временем появляется одна деталь, которая сразу выдает, что маникюру уже не одна неделя — заметно отросла зона у кутикулы. Если времени на визит к мастеру нет, это еще не повод прятать руки.

Новини.LIVE со ссылкой на Myself расскажут о нескольких простых приемах, которые помогут освежить маникюр и сделать отросшую часть менее заметной.

Как исправить отросший маникюр

Один из самых удачных вариантов — обратный френч. В этом дизайне акцент делается именно у основания ногтя. Светлая дуга или тонкая контрастная линия у кутикулы может стать изюминкой маникюра. Можно выбрать такой дизайн в сочетании с темными или насыщенными цветами.

@iramshelton

Розовый обратный френч. Идеальный яркий акцент для вашего летнего маникюра. Очень легко повторить дома. #diynails #nails #nailpolish #summernails #simplenails #iramshelton

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Если хочется добавить немного праздничного настроения, можно использовать блестки. Небольшое количество глиттера у кутикулы поможет замаскировать границу между натуральным ногтем и покрытием. Золотые или серебристые оттенки легко сочетаются практически с любым цветом лака и мгновенно освежают маникюр.

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Еще один способ отвлечь внимание от отросшей части — боковой френч. В отличие от классического варианта, линия проходит по диагонали вдоль ногтя. Такой дизайн более современный и одновременно визуально удлиняет ногтевую пластину. Взгляд автоматически сосредотачивается на рисунке, а не на зоне у кутикулы.

Хорошо смотрятся и дизайны с едва заметными цветовыми переходами. Например, аура-маникюр, где главный акцент расположен в центре ногтя. Благодаря размытым границам и плавным переливам отросшая часть становится менее заметной. Особенно красиво смотрятся сочетания розового с красным, молочного с бежевым или персикового с коралловым.

Не стоит забывать и о декоративных линиях и завитках. Волнистые элементы создают движение в дизайне, благодаря чему внимание не задерживается на одном участке. Такие рисунки можно выполнить белым, золотым или цветным лаком. Здесь идеально подойдет нюдовая или полупрозрачная основа.

Даже если придется отложить визит к мастеру на несколько дней, эти простые идеи помогут сохранить аккуратный вид маникюра и скрыть отросший гель-лак.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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