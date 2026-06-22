Відрослий гель-лак більше не проблема: цікаві варіанти манікюру

Манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Гель-лак перший тиждень має розкішний вигляд: колір насичений, покриття ціле, жодних сколів. Але з часом з'являється одна деталь, яка одразу видає, що манікюру вже не один тиждень — помітно відросла зона біля кутикули. Якщо часу на візит до майстра немає, це ще не привід ховати руки.

Новини.LIVE з посиланням на Myself розповість про кілька простих прийомів, які допоможуть освіжити манікюр і зробити відростання менш помітним.

Як виправити відрослий манікюр

Один із найвдаліших варіантів — зворотний френч. У цьому дизайні акцент роблять саме біля основи нігтя. Світла дуга або тонка контрастна лінія біля кутикули може стати особливим елементом в манікюрі. Можна обрати такий дизайн у поєднанні з темними або насиченими кольорами.

Якщо хочеться додати трохи святкового настрою, можна використати блискітки. Невелика кількість глітеру біля кутикули допоможе замаскувати межу між натуральним нігтем і покриттям. Золоті чи сріблясті відтінки легко поєднуються майже з будь-яким кольором лаку та миттєво освіжають манікюр.

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Ще один спосіб відвернути увагу від відрослої частини — бічний френч. На відміну від класичного варіанта, лінія проходить по діагоналі вздовж нігтя. Такий дизайн більш сучасний та водночас візуально подовжує нігтьову пластину. Погляд автоматично зосереджується на малюнку, а не на зоні біля кутикули.

Добре працюють і дизайни з майже непомітними переходами кольору. Наприклад, аура-манікюр, де головний акцент розташований у центрі нігтя. Завдяки розмитим межам і плавним переливам відросла частина стає менш помітною. Особливо гарний вигляд мають поєднання рожевого з червоним, молочного з бежевим або персикового з кораловим.

Не варто забувати й про декоративні лінії та завитки. Хвилясті елементи створюють рух у дизайні, через що увага не затримується на одній ділянці. Такі малюнки можна виконати білим, золотим або кольоровим лаком. Тут ідеально підійде нюдова або напівпрозора основа.

Навіть якщо запис до майстра доведеться відкласти на кілька днів, ці прості ідеї допоможуть зберегти охайний вигляд манікюру та приховати відрослий гель-лак.

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