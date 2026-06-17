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Головна Мода Майстри манікюру назвали ідеальну форму нігтів для жінок 50+

Майстри манікюру назвали ідеальну форму нігтів для жінок 50+

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 22:42
Манікюр після 50: форма нігтів, яку радять професіонали
Гарна жінка у віці. Колаж: Новини.LIVE

Модний манікюр — це не лише про колір лаку чи трендовий дизайн. Іноді набагато важливішу роль відіграють форма та довжина нігтів. Саме вони можуть зробити руки більш витонченими та доглянутими.

Новини.LIVE з посиланням на журнал Parade розповість про це детальніше. 

Яка довжина нігтів найкраще пасує жінкам після 50 років

Фахівці з манікюру звертають увагу, що після 50 років варто уважніше ставитися до вибору форми нігтів. Річ не в бажанні мати молодший вигляд, а в тому, щоб підкреслити природну красу рук і створити гармонійний образ.

З роками шкіра змінюється: стає менш пружною, можуть з'являтися вікові особливості та змінюватися контури кистей. Через це деякі форми нігтів, які раніше мали вдалий, можуть вже не давати такого ефекту.

Майстри радять не захоплюватися надто довгими або гострими нігтями. Такі варіанти часто привертають зайву увагу до рук і можуть візуально псувати образ. Натомість більш м'які форми мають природний вигляд та додають елегантності.

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Найкращим вибором експерти називають короткі або нігті середньої довжини з овальною чи мигдалеподібною формою. Вони вважаються універсальними, легко поєднуються з будь-яким стилем одягу та не потребують складного догляду.

Ще одна перевага такого манікюру — візуальний ефект. Округлі лінії допомагають зробити пальці більш витягнутими, а руки — акуратнішими. При цьому нігті не заважають у повсякденних справах і довше зберігають охайний вигляд.

Фахівці також радять дотримуватися золотої середини у довжині. Якщо нігті занадто короткі, пальці можуть здаватися масивнішими. А надмірна довжина нерідко має неприродний вигляд. Найкращий варіант — коли вільний край лише трохи виступає за кінчик пальця. Саме таке поєднання довжини та форми багато майстрів називають найбільш вдалим для жінок після 50 років. 

Раніше ми писали про те, що манікюр з Бембі з'явився в трендах цієї весни. Сміливий дизайн, який підійде для повсякденного життя

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тренди модний манікюр 2026 короткі нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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