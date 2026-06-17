Маникюр после 50: форма ногтей, которую рекомендуют профессионалы

Красивая женщина в зрелом возрасте. Коллаж: Новини.LIVE

Модный маникюр — это не только цвет лака или трендовый дизайн. Иногда гораздо более важную роль играют форма и длина ногтей. Именно они могут сделать руки более изящными и ухоженными.

Новини.LIVE со ссылкой на журнал Parade расскажут об этом подробнее.

Какая длина ногтей лучше всего подходит женщинам после 50 лет

Специалисты по маникюру обращают внимание на то, что после 50 лет стоит более внимательно подходить к выбору формы ногтей. Дело не в желании выглядеть моложе, а в том, чтобы подчеркнуть естественную красоту рук и создать гармоничный образ.

С годами кожа меняется: становится менее упругой, могут появляться возрастные особенности и меняться контуры кистей. Из-за этого некоторые формы ногтей, которые раньше выглядели удачно, могут уже не давать такого эффекта.

Мастера советуют не увлекаться слишком длинными или острыми ногтями. Такие варианты часто привлекают лишнее внимание к рукам и могут визуально портить образ. Зато более мягкие формы выглядят естественно и придают элегантность.

Читайте также:

Лучшим выбором эксперты называют короткие или ногти средней длины с овальной или миндалевидной формой. Они считаются универсальными, легко сочетаются с любым стилем одежды и не требуют сложного ухода.

Еще одно преимущество такого маникюра — визуальный эффект. Округлые линии помогают сделать пальцы более удлиненными, а руки — более аккуратными. При этом ногти не мешают в повседневных делах и дольше сохраняют опрятный вид.

Специалисты также советуют соблюдать золотую середину в длине. Если ногти слишком короткие, пальцы могут казаться более массивными. А чрезмерная длина нередко выглядит неестественно. Лучший вариант — когда свободный край лишь немного выступает за кончик пальца. Именно такое сочетание длины и формы многие мастера называют наиболее удачным для женщин старше 50 лет.

Ранее мы писали о том, что маникюр в стиле Бэмби вошел в тренды этой весны. Смелый дизайн, который подойдет для повседневной жизни

Также Новини.LIVE сообщали, какой принт в маникюре будет в тренде в 2026 году. Он выглядит очень стильно и продуманно.