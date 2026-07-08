Все заказывают этот нежный дизайн маникюра в салонах: главный тренд лета-2026

Маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

В этом сезоне в маникюре все чаще можно увидеть настоящие цветы. Небольшие сухие цветы уже не являются необычным экспериментом — напротив, они стали одной из самых заметных тенденций. Их добавляют в нежные нюдовые покрытия, прозрачный гель или молочную базу, благодаря чему ногти приобретают необычный, но очень изящный вид.

Новини.LIVE объяснит, чем особенный такой маникюр в этом сезоне.

Такой дизайн нравится тем, кто уже устал от привычных рисунков и наклеек. Каждый маникюр получается уникальным, ведь одинаковых цветов в природе практически не существует. Именно это и делает его особенным.

Маникюр с трендовым декором

Вариантов оформления очень много. Если хочется чего-то сдержанного, достаточно светлого покрытия и нескольких маленьких цветочков в холодных оттенках — например, синих, сиреневых или лавандовых. Такой маникюр не привлекает слишком много внимания, но выглядит дорого и аккуратно. Он легко сочетается как с повседневной одеждой, так и с более официальными образами.

Модный маникюр в нежном оттенке. Фото из Instagram

Тем, кто не любит яркий дизайн на всех ногтях, стоит обратить внимание на акцентный вариант. Цветы размещают только на одном или двух ногтях, а остальные оставляют однотонными. Благодаря этому маникюр получается более интересным. Это хороший выбор и для праздничных мероприятий, и для тех, кто просто хочет добавить в образ небольшую необычную деталь.

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Стильный маникюр. Фото из Instagram

Несмотря на кажущуюся простоту, создание такого дизайна требует внимательности.

Сначала мастер делает обычный маникюр, подготавливает ногтевую пластину и наносит базовое покрытие. Далее начинается самое интересное — выкладывание сухоцветов. Миниатюрные цветы, отдельные лепестки или листочки аккуратно размещают с помощью пинцета. При необходимости их подрезают. Пока материал еще не застыл, элементы можно немного сдвинуть или изменить их расположение. После этого дизайн покрывают прозрачным гелем или плотной базой. Цветы как бы оказываются внутри покрытия, поэтому поверхность остается абсолютно гладкой. В конце мастер наносит топовое покрытие, полимеризует его и полирует ногти.

В результате получается маникюр, напоминающий маленькие флористические композиции под прозрачным стеклом. Он не только выглядит эффектно, но и остается практичным, ведь все декоративные элементы надежно спрятаны под покрытием.

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