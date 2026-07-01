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Главная Мода Маникюр, освежающий образ: главные цвета лета 2026 года

Маникюр, освежающий образ: главные цвета лета 2026 года

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 21:38
Самые модные цвета маникюра на лето 2026 года: главные тренды сезона
Маникюр в желтом цвете. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — лучшее время для экспериментов с цветами. Когда вокруг много солнца, хочется добавить ярких акцентов и в свой образ. Именно поэтому в этом сезоне особенно популярны дизайны маникюра, которые не только привлекают внимание, но и дарят хорошее настроение каждый день.

Новини.LIVE поделятся интересными идеями на эту тему.

Желтый маникюр

Сочный желтый цвет стал одним из фаворитов лета. Он ассоциируется с солнцем, теплом и беззаботными днями. Такое покрытие не требует дополнительных рисунков или декора, ведь оно эффектно само по себе. Особенно красиво желтые оттенки сочетаются с загорелой кожей, делая руки еще более ухоженными. К тому же этот цвет подойдет как для коротких ногтей, так и для длинных.

Колір манікюру, що роками в тренді
Желтый маникюр. Фото из Instagram

Маникюр с клубникой

Одним из самых заметных трендов стал маникюр с клубникой. Небольшие рисунки ягод, яркие акценты или даже объемные декоративные элементы придают образу легкость и игривость, которой так хочется этим летом. Такой дизайн прекрасно подходит для отпуска, прогулок или просто для тех дней, когда хочется немного больше ярких красок в повседневной жизни.

Манікюр з полуницею цього року в тренді
Маникюр с клубникой. Фото из Instagram

Молочно-розовый нюд

Для тех, кто предпочитает сдержанную классику, актуальным остается нежный розовый маникюр с полупрозрачным эффектом. Он выглядит достаточно естественно, аккуратно и дорого. Такой вариант легко сочетается с любым стилем одежды — от легких летних сарафанов до деловых костюмов.

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Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Главное преимущество этих дизайнов в том, что каждый из них по-своему передает настроение лета. Кто-то выберет яркий желтый для смелого акцента, кому-то больше по душе игривые клубничные мотивы, а кто-то останется верным нежному нюду. В любом случае такой маникюр станет красивым дополнением летнего образа.

Ранее мы писали о том, как продлить срок службы маникюра. Скрыть отросший маникюр можно, если выбрать правильный дизайн.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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