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Головна Мода Манікюр, який освіжає образ: головні кольори літа-2026

Манікюр, який освіжає образ: головні кольори літа-2026

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:38
Наймодніші кольори манікюру на літо-2026: головні тренди сезону
Манікюр в жовтому кольорі. Колаж: Новини.LIVE

Літо — найкращий час для експериментів із кольорами. Коли навколо багато сонця, хочеться додати яскравих акцентів і в свій образ. Саме тому цього сезону особливо популярні дизайни манікюру, які не лише привертають увагу, а й дарують гарний настрій щодня.

Новини.LIVE поділяться цікавими ідеями з цього приводу.

Жовтий манікюр

Соковитий жовтий колір став одним із фаворитів літа. Він асоціюється із сонцем, теплом та безтурботними днями. Таке покриття не потребує додаткових малюнків чи декору, адже ефектне саме по собі. Особливо красиво жовті відтінки поєднуються із засмаглою шкірою, роблячи руки ще більш доглянутими. До того ж цей колір підійде як для коротких нігтів, так і довгих.

Колір манікюру, що роками в тренді
Жовтий манікюр. Фото з Instagram

Манікюр із полуницею

Одним із найпомітніших трендів став манікюр із полуницею. Невеликі малюнки ягід, яскраві акценти або навіть об'ємні декоративні елементи додають образу легкості та грайливості, якої так хочеться цього літа. Такий дизайн чудово підходить для відпустки, прогулянок або просто для тих днів, коли хочеться трохи більше яскравих фарб у повсякденному житті.

Манікюр з полуницею цього року в тренді
Манікюр з полуницею. Фото з Instagram

Молочно-рожевий нюд

Для тих, хто віддає перевагу стриманій класиці, актуальним залишається ніжний рожевий манікюр із напівпрозорим ефектом. Він має досить природний, охайний та дорогий вигляд. Такий варіант легко поєднується з будь-яким стилем одягу — від легких літніх сарафанів до ділових костюмів.

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Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Головна перевага цих дизайнів у тому, що кожен із них по-своєму передає настрій літа. Хтось обере яскравий жовтий для сміливого акценту, комусь більше до вподоби грайливі полуничні мотиви, а дехто залишиться вірним ніжному нюду. У будь-якому випадку такий манікюр стане красивим доповненням літнього образу.

Раніше ми писали про те, яким чином можна подовжити службу свого манікюру. Замаскувати відрослий манікюр можна, якщо обрати правильний дизайн.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка форма нігтів вважається ідеальною після 50 років. З нею манікюр буде мати доглянутий вигляд.

манікюр нігті модний манікюр 2026
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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