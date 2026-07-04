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Главная Мода Идеально на каждый день: маникюр на короткие ногти в модных оттенках

Идеально на каждый день: маникюр на короткие ногти в модных оттенках

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 18:46
Модный маникюр на короткие ногти: самые популярные цвета сезона
Стильный маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда достаточно одного взгляда на руки, чтобы понять: образ продуман до мелочей. Именно поэтому маникюр остается одной из деталей, на которые обращают внимание не меньше, чем на прическу или аксессуары. А этим летом набирают популярность дизайны, которые выглядят дорого, аккуратно и уместно в любой ситуации.

Новини.LIVE расскажет о трендовых дизайнах подробнее.

Модный маникюр на короткие ногти

В этом сезоне мастера особенно часто рекомендуют обратить внимание на несколько дизайнов, которые уже стали фаворитами среди модниц. Один из них — молочный маникюр. Светлые полупрозрачные оттенки выглядят очень нежно и аккуратно.

Такое покрытие не привлекает к себе лишнего внимания, но делает руки ухоженными и элегантными. Оттенок может быть слегка розовым, кремовым или близким к натуральному цвету ногтей. Важно лишь, чтобы маникюр был выполнен аккуратно, ведь на светлой основе хорошо заметны даже мелкие недостатки.

Молочний манікюр не покидає тренди
Маникюр молочного цвета. Фото из Instagram

Не теряет популярности и классический френч. Правда, этим летом наибольший интерес вызывает его современная версия на миндалевидной форме ногтей. Такой маникюр выглядит изящно и визуально делает пальцы длиннее. Именно поэтому его часто выбирают те, кто хочет добиться эффекта дорогого и сдержанного образа без сложного дизайна.

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Стильный френч. Фото из Instagram

Еще один заметный тренд сезона — синие оттенки. Они выглядят благородно и в то же время выразительно. Особенно популярными остаются глубокие темные цвета, напоминающие ночное небо или морскую глубину. Для тех, кто предпочитает более легкие решения, подойдут более светлые варианты синего. Они прекрасно сочетаются с летним гардеробом и придают образу свежесть.

Синій манікюр в тренді цього літа
Синий оттенок на ногтях. Фото из Instagram

Но главное правило этого лета — выбирать маникюр, который нравится именно вам. Модные тенденции могут подсказать интересные идеи, но лучше всего смотрится тот дизайн, который гармонично дополняет ваш стиль и дарит уверенность в себе.

Ранее мы писали о том, какой французский маникюр предлагают попробовать в этом сезоне мастерицы. Есть вариант, более изысканный, чем классический, к которому все уже так привыкли.

Также Новини.LIVE сообщали о том, какие дизайны маникюра уже ушли в прошлое. Мастерицы советуют избегать их в 2026 году.

красота модный маникюр 2026 короткие ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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