Трендовий манікюр на короткі нігті: найпопулярніші кольори сезону

Стильний манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Іноді достатньо одного погляду на руки, щоб зрозуміти: образ продуманий до дрібниць. Саме тому манікюр залишається однією з деталей, на які звертають увагу не менше, ніж на зачіску чи аксесуари. І цього літа популярність набирають дизайни, які мають дорогий, охайний та доречний вигляд у будь-якій ситуації.

Новини.LIVE розповість про трендові дизайн детальніше.

Модний манікюр на короткі нігті

Цього сезону майстри особливо часто рекомендують звернути увагу на кілька дизайнів, які вже стали фаворитами серед модниць. Один із них — молочний манікюр. Світлі напівпрозорі відтінки мають дуже ніжний та охайний вигляд.

Таке покриття не привертає до себе зайвої уваги, але робить руки доглянутими та елегантними. Відтінок може бути трохи рожевим, кремовим або наближеним до натурального кольору нігтів. Важливо лише, щоб манікюр був виконаний акуратно, адже на світлій базі добре помітні навіть дрібні недоліки.

Манікюр в молочному кольорі. Фото з Instagram

Не втрачає популярності й класичний френч. Щоправда, цього літа найбільший інтерес викликає його сучасна версія на мигдалеподібній формі нігтів. Такий манікюр має витончений вигляд та візуально робить пальці більш довгими. Саме тому його часто обирають ті, хто хоче отримати ефект дорогого та стриманого образу без складного дизайну.

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Стильний френч. Фото з Instagram

Ще один помітний тренд сезону — сині відтінки. Вони мають благородний і водночас виразний вигляд. Особливо популярними залишаються глибокі темні кольори, які нагадують нічне небо або морську глибину. Для тих, хто віддає перевагу легшим рішенням, підійдуть більш світлі варіанти синього. Вони чудово поєднуються з літнім гардеробом і додають образу свіжості.

Синій відтінок на нігтях. Фото з Instagram

Але головне правило цього літа — обирати манікюр, який подобається саме вам. Модні тенденції можуть підказати цікаві ідеї, але найкращий вигляд має той дизайн, який гармонійно доповнює ваш стиль і дарує впевненість у собі.

Раніше ми писали про те, який французький манікюр пропонують спробувати цього сезону майстрині. Є більш вишуканий варіант за класичний, до якого усі вже так звикли.

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