Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Идеально подходит для летних образов: 3 главных варианта маникюра для отпуска

Идеально подходит для летних образов: 3 главных варианта маникюра для отпуска

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 19:51
3 модных дизайна маникюра для яркого отпуска: фото
Маникюр на лето. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — именно тот сезон, когда хочется добавить в свой образ больше цвета и легкости. Во время отпуска многие решаются на более яркие решения не только в одежде, но и в маникюре. В этом году среди трендов есть несколько вариантов, которые идеально дополнят отдых у моря или теплые прогулки по городу.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Какой маникюр сделать перед отпуском

Один из главных фаворитов сезона — яркие неоновые оттенки. Насыщенный лаймовый, сочный оранжевый, ярко-розовый или фиолетовый цвет мгновенно привлекают внимание и поднимают настроение. При этом современный неоновый маникюр выглядит гораздо сдержаннее, чем несколько лет назад. Его часто используют в качестве акцента или сочетают с лаконичными дизайнами, чтобы результат был стильным и современным.

Стильний варіант манікюру в лаймовому відтінку
Френч на лето. Фото из Instagram

Не менее популярным стал дизайн, вдохновленный морем. Мастера создают на ногтях эффект волн, прозрачной воды и солнечных бликов. Такие варианты могут напоминать бирюзовую лагуну или глубокий океан — все зависит от цветов и деталей. Этот маникюр идеально подойдет для пляжного отдыха и прекрасно сочетается с летним гардеробом.

Манікюр для пляжного відпочинку
Маникюр на лето. Фото из Instagram

Для тех, кто любит необычные решения, актуальными остаются тропические мотивы. Яркий фон в розовых, желтых или коралловых оттенках часто дополняют рисунками, которые ассоциируются с летом. Это могут быть фламинго, пальмовые листья, морские черепахи или другие детали, напоминающие о путешествиях и беззаботном отдыхе. Такой маникюр точно не останется незамеченным.

Читайте также:

В новом сезоне главное правило простое: выбирайте дизайн, который вызывает положительные эмоции. Летний маникюр больше не ограничивается стандартными решениями — он помогает подчеркнуть настроение и сделать образ ярче.

Ранее мы писали о том, какая форма ногтей в маникюре будет актуальной после 50 лет. Если хотите выглядеть стильно, то это именно то, что вам нужно.

Также Новини.LIVE сообщали, какую форму ногтей стоит попробовать на короткие пальцы. Она не только модная, но и практичная.

лето отпуск модный маникюр 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации