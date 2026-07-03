3 модных дизайна маникюра для яркого отпуска: фото

Маникюр на лето. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — именно тот сезон, когда хочется добавить в свой образ больше цвета и легкости. Во время отпуска многие решаются на более яркие решения не только в одежде, но и в маникюре. В этом году среди трендов есть несколько вариантов, которые идеально дополнят отдых у моря или теплые прогулки по городу.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Какой маникюр сделать перед отпуском

Один из главных фаворитов сезона — яркие неоновые оттенки. Насыщенный лаймовый, сочный оранжевый, ярко-розовый или фиолетовый цвет мгновенно привлекают внимание и поднимают настроение. При этом современный неоновый маникюр выглядит гораздо сдержаннее, чем несколько лет назад. Его часто используют в качестве акцента или сочетают с лаконичными дизайнами, чтобы результат был стильным и современным.

Френч на лето. Фото из Instagram

Не менее популярным стал дизайн, вдохновленный морем. Мастера создают на ногтях эффект волн, прозрачной воды и солнечных бликов. Такие варианты могут напоминать бирюзовую лагуну или глубокий океан — все зависит от цветов и деталей. Этот маникюр идеально подойдет для пляжного отдыха и прекрасно сочетается с летним гардеробом.

Маникюр на лето. Фото из Instagram

Для тех, кто любит необычные решения, актуальными остаются тропические мотивы. Яркий фон в розовых, желтых или коралловых оттенках часто дополняют рисунками, которые ассоциируются с летом. Это могут быть фламинго, пальмовые листья, морские черепахи или другие детали, напоминающие о путешествиях и беззаботном отдыхе. Такой маникюр точно не останется незамеченным.

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В новом сезоне главное правило простое: выбирайте дизайн, который вызывает положительные эмоции. Летний маникюр больше не ограничивается стандартными решениями — он помогает подчеркнуть настроение и сделать образ ярче.

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