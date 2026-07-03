3 трендових дизайни манікюру для яскравої відпустки: фото

Манікюр на літо. Колаж: Новини.LIVE

Літо — саме той сезон, коли хочеться додати у свій образ більше кольору та легкості. Під час відпустки багато хто наважується на яскравіші рішення не лише в одязі, а й у манікюрі. Цього року серед трендів є кілька варіантів, які ідеально доповнять відпочинок біля моря чи теплі міські прогулянки.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Який манікюр зробити перед відпусткою

Один із головних фаворитів сезону — яскраві неонові відтінки. Насичений лаймовий, соковитий помаранчевий, яскраво-рожевий або фіолетовий колір миттєво привертають увагу та додають настрою. При цьому сучасний неоновий манікюр має набагато стриманіший вигляд, ніж кілька років тому. Його часто використовують як акцент або поєднують із лаконічними дизайнами, щоб результат був стильним і сучасним.

Френч на літо. Фото з Instagram

Не менш популярним став дизайн, натхненний морем. Майстри створюють на нігтях ефект хвиль, прозорої води та сонячних відблисків. Такі варіанти можуть нагадувати бірюзову лагуну або глибокий океан — усе залежить від кольорів і деталей. Цей манікюр ідеально підійде для пляжного відпочинку та чудово поєднується з літнім гардеробом.

Манікюр на літо. Фото з Instagram

Для тих, хто любить незвичні рішення, актуальними залишаються тропічні мотиви. Яскравий фон у рожевих, жовтих або коралових відтінках часто доповнюють малюнками, які асоціюються з літом. Це можуть бути фламінго, пальмове листя, морські черепахи чи інші деталі, що нагадують про подорожі та безтурботний відпочинок. Такий манікюр точно не залишиться непоміченим.

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У новому сезоні головне правило просте: обирайте дизайн, який викликає позитивні емоції. Літній манікюр більше не обмежується стандартними рішеннями — він допомагає підкреслити настрій та зробити образ яскравішим.

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