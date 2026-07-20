Як відновити нігті після гель-лаку: простий домашній спосіб, який справді допомогає

Догляд за нігтями. Колаж: Новини.LIVE

Після кількох місяців із гель-лаком нігті можуть стати тоншими, почати шаруватися та ламатися по краях. Найчастіше це помітно одразу після зняття покриття, коли пластина втрачає гладкість і стає виснаженою. У такому випадку не обов'язково купувати дорогі засоби — для домашнього догляду підійде звичайна мигдалева олія.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, як її використовувати.

Пошкодження виникають не через сам гель-лак, а через етапи, без яких покриття не триматиметься.

Перед нанесенням поверхню нігтя шліфують бафом. Разом із блиском знімається й тонкий захисний шар. Потім використовують дегідратор і праймер. Вони прибирають вологу з поверхні, щоб база краще зчепилася з нігтем. Через регулярне повторення цієї процедури пластина поступово стає сухішою.

Під час зняття покриття нігті теж отримують додаткове навантаження. Якщо використовують ацетон, він пересушує пластину. Якщо покриття спилюють апаратом, є ризик зачепити верхні шари нігтя разом із базою. Саме після таких процедур нігті потребують відпочинку.

Мигдалева олія в догляді за нігтями

Мигдалева олія добре вбирається, тому не залишається лише на поверхні. Вона містить вітаміни Е та А, а також магній, кальцій і цинк. Ці компоненти живлять нігтьову пластину, пом'якшують кутикулу та зменшують ламкість.

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Після нанесення на нігті залишається тонкий захисний шар, який уповільнює втрату вологи. Завдяки цьому пластина менше пересихає після контакту з водою та побутовими мийними засобами.

Після зняття гель-лаку бажано зробити перерву приблизно на три-чотири тижні. Цього часу достатньо, щоб нігті почали відростати без нового покриття. Щовечора наносьте по одній краплі трохи підігрітої мигдалевої олії на кожен ніготь. Втирайте її приблизно дві хвилини, не забуваючи про ділянку біля кутикули.

Два рази на тиждень можна робити теплі ванночки. Підігрійте дві-три столові ложки олії, потримайте кінчики пальців у ній 15 хвилин, після чого просто промокніть руки паперовою серветкою. Змивати олію не потрібно.

Якщо нігті сильно травмовані, залиште олію на всю ніч. Рясно змастіть пластину й кутикулу, надягніть тонкі бавовняні рукавички та залиште до ранку.

Раніше ми писали про те, яку форму нігтів майстри вважають ідеальною для жінок після 50 років. Навіть наймодніший дизайн може мати невдалий вигляд, якщо форма підібрана неправильно.

Також Новини.LIVE повідомляли, як за допомогою правильної форми нігтів можна створити ефект довших пальців. Тобто мигдаль залишається не тільки трендовим вибором, але і практичним.