Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не только кремы: что действительно помогает в борьбе с целлюлитом

Не только кремы: что действительно помогает в борьбе с целлюлитом

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 10:44
Что помогает уменьшить проявления целлюлита: важные советы по уходу
Ухоженные ноги. Коллаж: Новини.LIVE

Целлюлит знаком многим женщинам, и его появление вовсе не означает, что у вас лишний вес или проблемы со здоровьем. Он может быть как у стройных девушек, так и у тех, кто обладает более пышными формами. Чаще всего характерные неровности появляются на бедрах, ягодицах, животе или руках. Полностью избавиться от целлюлита непросто, но сделать его менее заметным вполне реально благодаря правильному уходу.

Новини.LIVE расскажет, как это сделать.

Как бороться с целлюлитом

Прежде всего стоит обратить внимание на одежду, которую вы носите каждый день. Слишком узкие джинсы, леггинсы, колготки или корректирующее белье могут ухудшать кровообращение. Если ткань постоянно сдавливает тело, кожа получает меньше кислорода, а это не лучшим образом сказывается на ее состоянии.

Не менее важен и домашний уход. Хороший эффект дает регулярное использование скрабов. Особенно популярными остаются средства на основе кофе. Кофеин помогает активизировать микроциркуляцию, поэтому после таких процедур кожа становится более гладкой и упругой. Некоторые выбирают также разогревающие или охлаждающие скрабы, которые улучшают отток жидкости и придают коже тонус.

Полезной привычкой может стать и легкий лимфодренажный массаж. Для этого не обязательно записываться в салон. Многие используют специальные силиконовые банки или щетку для сухого массажа. Если проводить процедуру регулярно и без чрезмерного давления, она помогает поддерживать хорошее состояние кожи.

Читайте также:

Еще один простой способ уменьшить проявления целлюлита — больше двигаться в течение дня. Не обязательно часами заниматься в спортзале. Иногда достаточно чаще ходить пешком, отказаться от лифта в пользу лестницы или сделать несколько приседаний во время просмотра сериала. Даже легкая пробежка или быстрая прогулка положительно влияют на кровообращение и помогают избежать застоя жидкости.

Самое главное — не ждать мгновенного результата. Заметные изменения обычно появляются тогда, когда уход за кожей, массаж и физическая активность становятся частью привычного образа жизни.

Ранее мы писали о том, как часто нужно мыть волосы, если хотите выглядеть блестяще. Очень важную роль здесь играет состояние кожи головы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему японский педикюр все чаще становится выбором современных модниц. Благодаря ему ноги всегда выглядят ухоженными.

ноги красота уход за кожей
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации