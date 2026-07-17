Що допомагає зменшити прояви целюліту: важливі поради по догляду

Доглянуті ноги. Колаж: Новини.LIVE

Целюліт знайомий багатьом жінкам, і його поява зовсім не означає, що є зайва вага чи проблеми зі здоров'ям. Він може бути як у струнких дівчат, так і в тих, хто має пишніші форми. Найчастіше характерні нерівності з'являються на стегнах, сідницях, животі або руках. Повністю позбутися целюліту непросто, але зробити його менш помітним цілком реально, завдяки правильному догляду.

Новини.LIVE розповість, як це зробити.

Як боротися з целюлітом

Перш за все варто звернути увагу на одяг, який ви носите щодня. Надто вузькі джинси, легінси, колготки чи коригувальна білизна можуть погіршувати кровообіг. Якщо тканина постійно стискає тіло, шкіра отримує менше кисню, а це не найкращим чином позначається на її стані.

Не менш важливий і домашній догляд. Хороший ефект дає регулярне використання скрабів. Особливо популярними залишаються засоби на основі кави. Кофеїн допомагає активізувати мікроциркуляцію, тому після таких процедур шкіра стає більш гладенькою та пружною. Деякі обирають також розігрівальні або охолоджувальні скраби, які покращують відтік рідини й додають шкірі тонусу.

Корисною звичкою може стати і легкий лімфодренажний масаж. Для цього не обов'язково записуватися до салону. Багато хто використовує спеціальні силіконові банки або щітку для сухого масажу. Якщо робити процедуру регулярно та без надмірного натиску, вона допомагає підтримувати гарний стан шкіри.

Читайте також:

Ще один простий спосіб зменшити прояви целюліту — більше рухатися протягом дня. Не обов'язково годинами займатися в спортзалі. Інколи достатньо частіше ходити пішки, відмовитися від ліфта на користь сходів або зробити кілька присідань під час перегляду серіалу. Навіть легка пробіжка чи швидка прогулянка позитивно впливають на кровообіг і допомагають уникати застою рідини.

Найголовніше — не чекати миттєвого результату. Помітні зміни зазвичай з'являються тоді, коли догляд за шкірою, масаж і фізична активність стають частиною звичного способу життя.

Раніше ми писали про те, як часто потрібно мити волосся, якщо хочете мати блискучий вигляд. Дуже важливу роль тут відіграє стан шкіри голови.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому все частіше японський педикюр стає вибором сучасних модниць. Завдяки йому ноги завжди мають доглянутий вигляд.