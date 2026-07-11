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Головна Мода Трихологи назвали оптимальну частоту миття волосся

Трихологи назвали оптимальну частоту миття волосся

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 16:05
Як часто потрібно мити волосся влітку: поради фахівців
Миття волосся. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто намагається знайти "ідеальний графік" миття волосся, але насправді його не існує. Те, що підходить одній людині, може зовсім не підійти іншій. Найкраще орієнтуватися не на популярні поради з інтернету, а на стан волосся та шкіри голови.  

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Правильне миття волосся

Якщо волосся швидко стає жирним, не варто спеціально чекати ще день-два лише тому, що "так корисніше". Сучасні м'які шампуні дозволяють мити голову навіть щодня, якщо в цьому є потреба.

Власникам нормального волосся зазвичай достатньо двох або трьох миттів на тиждень. За цей час волосся не втрачає свіжості, а шкіра голови почувається комфортно.

Сухе, освітлене чи пошкоджене волосся краще не мити занадто часто. Зазвичай оптимально робити це раз на три-чотири дні, щоб не позбавляти його природного захисту й не посилювати сухість.

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Окремої уваги потребує кучеряве або пористе волосся. Воно довше зберігає охайний вигляд, адже природний жир повільніше розподіляється по довжині. Саме тому часте миття йому найчастіше не потрібне.

Є простий орієнтир, який працює майже завжди: волосся варто мити тоді, коли воно вже втратило свіжість, а не тому, що настав певний день тижня.

Не менш важливо правильно підібрати догляд. Шампунь варто обирати за типом шкіри голови, після миття використовувати кондиціонер, а перед сушінням феном або укладанням не забувати про термозахист. Так волосся довше залишатиметься м'яким, блискучим і доглянутим.

Раніше ми писали про те, які стрижки сподобаються тим, хто має мало часу на укладку. Природний об'єм буде забезпечено зранку.

Також Новини.LIVE поділилися порадами фахівців, які розповіли про нюанси догляду за фарбованим волосся. Зберегти колір насиченим протягом місяців цілком реально.

краса догляд за волоссям гарне волосся
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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