Як зберегти волосся здоровим та красивим: правила, які часто ігнорують

Догляд за волоссям. Колаж: Новини.LIVE

Гарне волосся залежить не лише від шампуню чи дорогої косметики. Нерідко його стан псують звички, які здаються абсолютно нормальними. Через них локони можуть втрачати блиск, ставати ламкими, а шкіра голови — реагувати подразненням.

Про те, яких помилок варто уникати, розповість Новини.LIVE.

Як часто потрібно мити волосся

Навколо миття голови існує чимало міфів. Одні переконані, що волосся потрібно очищати щодня, інші ж спеціально відкладають миття, сподіваючись "привчити" шкіру голови виробляти менше себуму.

Насправді ж універсального правила не існує. Якщо волосся швидко жирніє, не варто терпіти кілька зайвих днів лише через популярні поради з інтернету. Так само немає потреби мити голову щодня, якщо вона довго залишається чистою. Фахівці радять орієнтуватися насамперед на власні потреби та тип шкіри голови. Саме вона визначає, коли настав час для миття.

Чому не варто відкладати миття надовго

Ідея про те, що волосся можна "натренувати", давно стала популярною в соцмережах. Але трихологи ставляться до цього скептично. Коли шкіра голови тривалий час залишається брудною, на ній накопичуються себум, залишки косметики та пил. У деяких людей це може викликати подразнення, свербіж або навіть алергічні реакції. Тому експериментувати зі своїм доглядом без реальної потреби не варто.

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Ще одна поширена помилка — регулярно користуватися феном, випрямлячем чи плойкою без спеціального термозахисту. Висока температура поступово пересушує волосся, через що воно стає тьмяним, жорстким і починає ламатися значно швидше.

Щоб зменшити негативний вплив, перед укладанням зачіски краще наносити термозахисний засіб. Це простий крок, який допомагає зберегти волосся більш гладким і доглянутим навіть за регулярного використання стайлерів.

Загалом догляд за волоссям не потребує складних схем. Достатньо прислухатися до потреб шкіри голови, не відкладати миття без причини та не забувати про захист під час гарячого укладання. Саме такі звички найчастіше допомагають зберегти волосся здоровим і красивим.

Раніше ми писали про те, як в Італії відносяться до миття волосся. Там виділяють цій процедурі не пару хвилин, адже для них догляд за волоссям так само важливий, як і за шкірою.

Також Новини.LIVE повідомляли, як правильно доглядати за фарбованим волоссям. Деякі секрети допоможуть зберегти гарний колір протягом двох місяців, як мінімум.