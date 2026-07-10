Как сохранить волосы здоровыми и красивыми: правила, которые часто игнорируют

Уход за волосами. Коллаж: Новини.LIVE

Красота волос зависит не только от шампуня или дорогой косметики. Нередко их состояние ухудшают привычки, которые кажутся совершенно нормальными. Из-за них волосы могут терять блеск, становиться ломкими, а кожа головы — реагировать раздражением.

О том, каких ошибок следует избегать, расскажет Новини.LIVE.

Как часто нужно мыть волосы

Вокруг мытья головы существует немало мифов. Одни убеждены, что волосы нужно мыть каждый день, другие же специально откладывают мытье, надеясь "приучить" кожу головы вырабатывать меньше себума.

На самом деле универсального правила не существует. Если волосы быстро жирнеют, не стоит терпеть несколько лишних дней только из-за популярных советов из интернета. Точно так же нет необходимости мыть голову каждый день, если она долго остается чистой. Специалисты советуют ориентироваться прежде всего на собственные потребности и тип кожи головы. Именно она определяет, когда пришло время для мытья.

Почему не стоит откладывать мытье надолго

Идея о том, что волосы можно "натренировать", давно стала популярной в соцсетях. Но трихологи относятся к этому скептически. Когда кожа головы длительное время остается грязной, на ней скапливаются себум, остатки косметики и пыль. У некоторых людей это может вызвать раздражение, зуд или даже аллергические реакции. Поэтому экспериментировать со своим уходом без реальной необходимости не стоит.

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Еще одно распространенное заблуждение — регулярно пользоваться феном, выпрямителем или плойкой без специальной термозащиты. Высокая температура постепенно пересушивает волосы, из-за чего они становятся тусклыми, жесткими и начинают ломаться значительно быстрее.

Чтобы уменьшить негативное воздействие, перед укладкой прически лучше наносить термозащитное средство. Это простой шаг, который помогает сохранить волосы более гладкими и ухоженными даже при регулярном использовании стайлеров.

В целом уход за волосами не требует сложных схем. Достаточно прислушиваться к потребностям кожи головы, не откладывать мытье без причины и не забывать о защите во время горячей укладки. Именно такие привычки чаще всего помогают сохранить волосы здоровыми и красивыми.

Ранее мы писали о том, как в Италии относятся к мытью волос. Там этой процедуре уделяют не пару минут, ведь для них уход за волосами так же важен, как и за кожей.

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