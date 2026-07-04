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Головна Мода Перукарі розкрили секрет: як зберегти ідеальний колір волосся до 2 місяців

Перукарі розкрили секрет: як зберегти ідеальний колір волосся до 2 місяців

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 15:09
Колір волосся залишатиметься насиченим два місяці: що радять перукарі
Фарбування волосся. Колаж: Новини.LIVE

Свіжий колір волосся завжди має особливий вигляд: блискучий, насичений і рівномірний. Але часто вже через кілька тижнів відтінок починає втрачати яскравість і волосся стає вже не таке доглянуте на вигляд. І причина не завжди у фарбі. Значно більше значення мають звички догляду та підготовка до самої процедури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Правильний догляд за фарбованим волоссям

Перше, на що варто звернути увагу, — стан волосся перед фарбуванням. Якщо воно пересушене та пошкоджене, пігмент лягає нерівномірно і швидше вимивається. Саме тому майстри радять приділити хоча б кілька днів додатковому зволоженню. Живильні маски та засоби для відновлення допоможуть волоссю краще сприйняти новий колір.

Ще один момент, про який часто забувають, — миття голови перед фарбуванням. Не варто робити це безпосередньо перед походом до перукаря. Природний захисний шар на шкірі голови допомагає комфортніше перенести процедуру, а волосся легше взаємодіє з барвником.

Після фарбування теж не варто поспішати з миттям голови. Пігменту потрібен час, щоб закріпитися всередині волосини. Тому перші пару днів краще дати волоссю спокій і не використовувати шампунь.

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Важливу роль відіграє і вибір самої фарби. Дешеві засоби нерідко дають гарний результат лише на перші дні. Якісні професійні формули зазвичай забезпечують більш рівний колір і довше зберігають його насиченість. До того ж вони менш агресивно впливають на структуру волосся.

Не менш важлива й температура води. Гарячий душ може бути приємним, але для фарбованого волосся це не найкраще рішення. Висока температура сприяє швидшому вимиванню кольору. Набагато краще обирати теплу або трохи прохолодну воду.

Щоб відтінок залишався красивим довше, варто переглянути і звичні засоби догляду. Шампуні для фарбованого волосся очищають делікатніше та допомагають зберегти яскравість кольору. А кондиціонер після миття не лише пом'якшує волосся, а й робить його більш гладким, що також позитивно впливає на стійкість відтінку.

Окрема тема — гарячі інструменти для укладання. Щоденне використання праски, плойки або фена на високих температурах поступово позбавляє волосся блиску та насиченості кольору. Якщо без укладки не обійтися, краще не нехтувати термозахисними засобами.

Насправді зберегти красивий колір надовго значно простіше, ніж здається. Достатньо кількох правильних звичок, і волосся ще багато тижнів буде мати розкішний вигляд. 

Раніше ми писали про те, що робити з відрослим корінням волосся. Мова піде про ефективні засоби без хімії та без регулярного відвідування салонів.

Також Новини.LIVE повідомляли, яке фарбування волосся пропонують брюнеткам як альтернативу класичному чорному. У 2026 році інший колір набуває популярності.

дієві лайфхаки трендовий колір волосся догляд за волоссям
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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