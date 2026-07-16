Догляд за шкірою влітку: рекомендації, які не варто ігнорувати

Догляд за шкірою. Колаж: Новини.LIVE

Літня спека — це випробування не лише для самопочуття, а й для шкіри. Висока температура, палюче сонце, сухе повітря та постійна втрата вологи змушують її працювати буквально на межі можливостей. Саме тому влітку звичного догляду вже недостатньо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Головні правила догляду за шкірою влітку

За словами лікарів, шкіра першою приймає на себе вплив спеки. Вона допомагає організму охолоджуватися, захищає від сонячного випромінювання та не дозволяє втрачати занадто багато вологи. Але якщо цей природний захист не підтримувати, можуть з'явитися сухість, подразнення, почервоніння і навіть пігментні плями.

Одне з головних правил літа — щодня користуватися сонцезахисним кремом. Причому не лише під час відпочинку на пляжі. Ультрафіолет діє навіть тоді, коли ви просто йдете містом чи сидите біля вікна. Він поступово пошкоджує клітини шкіри, прискорює її старіння та підвищує ризик розвитку серйозних захворювань.

Не менш важливо стежити за рівнем зволоження. У спеку організм активно охолоджується через потовиділення, тому запаси води швидко виснажуються. Це відразу позначається на шкірі: вона стає менш еластичною, втрачає природне сяйво, може лущитися або навпаки почати виробляти більше шкірного сала.

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До речі, жирна шкіра теж потребує зволоження. Це одна з найпоширеніших помилок — думати, що якщо обличчя блищить, крем можна не використовувати. Насправді надлишок себуму не означає, що клітинам вистачає вологи.

Фахівці також нагадують, що жоден крем не замінить достатньої кількості води. Влітку організм втрачає не лише рідину, а й важливі мінерали. Якщо доводиться багато часу проводити на сонці або активно займатися спортом, варто подбати про регулярне поповнення водного балансу.

Ще одна проблема спекотної погоди — оксидативний стрес. Через сонце й високі температури в клітинах утворюється більше вільних радикалів, які поступово руйнують колаген, погіршують тон шкіри та сприяють появі зморшок. Саме тому в літньому догляді доречні засоби з антиоксидантами, наприклад із вітаміном С. Вони допомагають шкірі легше переносити вплив зовнішніх факторів.

Не варто забувати й про очищення. У спеку багато хто намагається вмиватися частіше або використовує агресивні засоби, щоб позбутися жирного блиску. Але це лише послаблює природний захисний бар'єр шкіри. Набагато краще обирати м'які гелі або пінки, які добре очищують, але не пересушують.

Літній догляд складається не з одного "чарівного" засобу. Найкращий результат дає поєднання простих звичок: регулярний SPF, достатня кількість води, легке зволоження, делікатне очищення та засоби з антиоксидантами. Саме такий комплекс допомагає шкірі легше пережити спеку й довше залишатися здоровою та доглянутою.

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