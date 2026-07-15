Чому в спеку краще щодня змінювати одяг: просте пояснення

Літній одяг. Колаж: Новини.LIVE

У спекотну погоду навіть чистий на вигляд одяг уже після одного дня носіння може перестати бути таким безпечним, як здається. Справа не лише в неприємному запаху. Разом із потом тканина накопичує бактерії, частинки шкіри та пил, а це може негативно позначитися на стані шкіри.

Новини.LIVE розповість, чому саме влітку варто уважніше ставитися до того, як часто ви змінюєте речі.

Чому влітку одяг варто змінювати частіше

Протягом дня тканина постійно торкається тіла. Вона вбирає піт, шкірне сало та дрібні забруднення, які не завжди помітні неозброєним оком. У теплому та вологому середовищі бактерії починають активно розмножуватися, через що речі швидко втрачають свіжість. Навіть якщо футболка не має різкого запаху, це не означає, що вона залишилася чистою.

Фахівці наголошують, що регулярне прання допомагає зменшити кількість мікроорганізмів на тканині й підтримує нормальну гігієну.

Які можуть бути наслідки

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Якщо кілька днів поспіль носити одяг, просочений потом, це може обернутися не лише дискомфортом. Найчастіше люди стикаються з такими проблемами:

подразненням шкіри;

висипаннями на спині, грудях або плечах;

загостренням акне;

свербежем;

у людей із чутливою шкірою — загостренням дерматологічних захворювань.

Особливо це стосується речей, які щільно прилягають до тіла або швидко намокають від поту.

Що потрібно прати після кожного носіння

Є категорії одягу, які краще не залишати "на завтра", особливо влітку. До них належать:

нижня білизна;

шкарпетки;

футболки;

майки;

топи.

Такі речі майже весь день контактують зі шкірою, тому накопичують найбільше вологи та бактерій.

А що можна вдягнути ще раз

Не весь гардероб потребує щоденного прання. Наприклад, джинси, легкі штани, худі чи светри можна носити кілька разів, якщо вони залишилися чистими, не мають запаху й ви не сильно пітніли.

Сукні та легкі сорочки також не завжди потрібно прати після одного виходу. Якщо погода була не надто спекотною, а тканина залишилася свіжою, їх можна вдягнути ще один або два рази.

Піжаму влітку зазвичай змінюють частіше, ніж узимку. Через нічне потовиділення її рекомендують прати після двох-чотирьох ночей.

У спеку варто насамперед орієнтуватися на стан одягу, а не на кількість днів носіння. Якщо річ стала вологою від поту, щільно прилягала до тіла або втратила свіжість, краще одразу відправити її в прання.

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