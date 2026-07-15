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Главная Мода Не только из-за запаха: почему не стоит носить одну и ту же одежду два дня подряд

Не только из-за запаха: почему не стоит носить одну и ту же одежду два дня подряд

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 10:54
Почему в жару лучше каждый день менять одежду: простое объяснения
Летняя одежда. Коллаж: Новини.LIVE

В жаркую погоду даже на вид чистая одежда уже после одного дня ношения может перестать быть такой безопасной, как кажется. Дело не только в неприятном запахе. Вместе с потом ткань накапливает бактерии, частицы кожи и пыль, а это может негативно сказаться на состоянии кожи.

Новини.LIVE расскажут, почему именно летом стоит более внимательно относиться к тому, как часто вы меняете одежду.

Почему летом одежду стоит менять чаще

В течение дня ткань постоянно соприкасается с телом. Она впитывает пот, кожное сало и мелкие загрязнения, которые не всегда заметны невооруженным глазом. В теплой и влажной среде бактерии начинают активно размножаться, из-за чего вещи быстро теряют свежесть. Даже если футболка не имеет резкого запаха, это не означает, что она осталась чистой.

Специалисты отмечают, что регулярная стирка помогает уменьшить количество микроорганизмов на ткани и поддерживает нормальную гигиену.

Каковы могут быть последствия

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Если несколько дней подряд носить одежду, пропитанную потом, это может обернуться не только дискомфортом. Чаще всего люди сталкиваются со следующими проблемами:

  • раздражением кожи;
  • высыпаниями на спине, груди или плечах;
  • обострением акне;
  • зудом;
  • у людей с чувствительной кожей — обострением дерматологических заболеваний.

Особенно это касается вещей, которые плотно прилегают к телу или быстро намокают от пота.

Что нужно стирать после каждого ношения

Есть категории одежды, которые лучше не оставлять "на завтра", особенно летом. К ним относятся:

  • нижнее белье;
  • носки;
  • футболки;
  • майки;
  • топы.

Такие вещи почти весь день соприкасаются с кожей, поэтому в них скапливается больше всего влаги и бактерий.

А что можно надеть еще раз

Не весь гардероб требует ежедневной стирки. Например, джинсы, легкие брюки, худи или свитера можно носить несколько раз, если они остались чистыми, не имеют запаха и вы не сильно потели.

Платья и легкие рубашки также не всегда нужно стирать после одного выхода. Если погода была не слишком жаркой, а ткань осталась свежей, их можно надеть еще один или два раза.

Пижаму летом обычно меняют чаще, чем зимой. Из-за ночного потоотделения ее рекомендуют стирать после двух-четырех ночей.

В жару стоит в первую очередь ориентироваться на состояние одежды, а не на количество дней ношения. Если вещь стала влажной от пота, плотно прилегала к телу или потеряла свежесть, лучше сразу отправить ее в стирку.

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одежда интересные факты уход за кожей
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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