Самый нежный педикюр лета 2026 года: японская техника уже стала трендом

Педикюр. Коллаж: Новини.LIVE

Японский педикюр стремительно набирает популярность. Если еще недавно о нем знали в основном поклонники японского маникюра, то теперь эту процедуру все чаще выбирают и для ухода за стопами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Woman and Home.

Трендовый японский педикюр — как он выглядит

Главная особенность японского педикюра заключается в том, что он не предусматривает нанесения цветного лака или гель-лака. Вместо этого акцент делается на здоровье ногтей. После процедуры они выглядят ухоженными, приобретают естественный блеск и не нуждаются в декоративном покрытии.

По словам калифорнийской мастерицы педикюра и основательницы сети салонов красоты Хуаниты Хубер-Миллет, эта методика пришла из Японии и направлена на восстановление ногтевой пластины. Для этого используют специальные пасты с минералами, а поверхность ногтей полируют до мягкого естественного блеска. Кроме того, во время процедуры уделяют внимание уходу за кожей стоп, поэтому результат заметен не только на ногтях.

Специалист объяснила, что сегодня люди все чаще стремятся не скрывать недостатки под несколькими слоями покрытия, а сделать свои ногти крепче и здоровее. Именно поэтому интерес к таким процедурам постоянно растет.

Этот тренд хорошо вписывается в современный подход к красоте. Как и в уходе за кожей или макияже, все больше людей выбирают натуральность. Ухоженные ногти без яркого цвета уже не воспринимаются как нечто необычное — напротив, это становится признаком качественного ухода.

Перед процедурой не требуется сложной подготовки. Если на ногтях есть обычный лак, его лучше снять самостоятельно. Гель-лак удалит мастер непосредственно перед началом работы. За несколько дней до визита стоит регулярно пользоваться увлажняющим кремом для стоп, чтобы кожа стала более мягкой. На этом подготовка фактически заканчивается.

Если же гель-лак снимали совсем недавно, достаточно просто сказать об этом мастеру. Это поможет правильно подобрать уход и сделать процедуру максимально полезной для ногтей.

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