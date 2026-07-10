Самый нежный педикюр лета 2026 года: японская техника уже стала трендом

Японский педикюр: тренд, сочетающий в себе красоту и уход
Японский педикюр стремительно набирает популярность. Если еще недавно о нем знали в основном поклонники японского маникюра, то теперь эту процедуру все чаще выбирают и для ухода за стопами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Woman and Home.
Трендовый японский педикюр — как он выглядит
Главная особенность японского педикюра заключается в том, что он не предусматривает нанесения цветного лака или гель-лака. Вместо этого акцент делается на здоровье ногтей. После процедуры они выглядят ухоженными, приобретают естественный блеск и не нуждаются в декоративном покрытии.
По словам калифорнийской мастерицы педикюра и основательницы сети салонов красоты Хуаниты Хубер-Миллет, эта методика пришла из Японии и направлена на восстановление ногтевой пластины. Для этого используют специальные пасты с минералами, а поверхность ногтей полируют до мягкого естественного блеска. Кроме того, во время процедуры уделяют внимание уходу за кожей стоп, поэтому результат заметен не только на ногтях.
@swankylondon
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Специалист объяснила, что сегодня люди все чаще стремятся не скрывать недостатки под несколькими слоями покрытия, а сделать свои ногти крепче и здоровее. Именно поэтому интерес к таким процедурам постоянно растет.
Этот тренд хорошо вписывается в современный подход к красоте. Как и в уходе за кожей или макияже, все больше людей выбирают натуральность. Ухоженные ногти без яркого цвета уже не воспринимаются как нечто необычное — напротив, это становится признаком качественного ухода.
Перед процедурой не требуется сложной подготовки. Если на ногтях есть обычный лак, его лучше снять самостоятельно. Гель-лак удалит мастер непосредственно перед началом работы. За несколько дней до визита стоит регулярно пользоваться увлажняющим кремом для стоп, чтобы кожа стала более мягкой. На этом подготовка фактически заканчивается.
@spicybeauty__
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Если же гель-лак снимали совсем недавно, достаточно просто сказать об этом мастеру. Это поможет правильно подобрать уход и сделать процедуру максимально полезной для ногтей.
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