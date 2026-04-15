Педикюр в летний период: 4 цвета, которые влюбят с первого взгляда

Французский педикюр.

Педикюр стал полноценной частью образа — как сумка или обувь. На фоне этого запросы стали смелее, а клиенты чаще просят яркие цвета. Это утверждают мастера из разных стран.

Новини.LIVE выделили главные варианты, которые этим летом точно будут в тренде.

Трендовые цвета педикюра 2026 года

Перламутровый эффект

Если хочется чего-то нежного, но не банального — это он. Перламутр дает легкое сияние, которое меняется в зависимости от света. В тени он спокойный, на солнце — совсем другой. Хорошо подходит и для ежедневных образов, и для отдыха у воды.

Обновленный французский педикюр

Френч никуда не исчезает, просто меняется. Вместо классики — интересные комбинации: нюд и коралл, сиреневый с серебром, или другие контрастные варианты. Суть остается той же — чистый и ухоженный вид.

Ягодные оттенки

Сюда входят все насыщенные "фруктовые" цвета — от малинового до более темного вишневого. Они особенно хороши на солнце. Это вариант для тех, кто хочет что-то яркое, но более "взрослое", без неоновой резкости.

Молочно-розовый

Один из тех цветов, которые не выходят из моды годами. Легкий розовый с молочным подтоном создает эффект здоровых, естественных ногтей. Он универсален, ведь подходит и к праздничным образам, и к ежедневным. Именно лучший вариант, когда не хочется думать, "подойдет ли".

