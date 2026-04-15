Головна Мода Педикюр, який буде в тренді цього літа: 4 модні кольори

Дата публікації: 15 квітня 2026 19:39
Літній педикюр: 4 кольори, які закохають з першого погляду
Французький педикюр. Фото: freepik

Педикюр став повноцінною частиною образу — як сумка чи взуття. На фоні цього запити стали сміливішими, а клієнти частіше просять яскраві кольори. Це стверджують майстри з різних країн.

Новини.LIVE виділили головні варіанти, які цього літа точно будуть у тренді.

Трендові кольори педикюру 2026

Перламутровий ефект

Якщо хочеться чогось ніжного, але не банального — це він. Перламутр дає легке сяйво, яке змінюється залежно від світла. У тіні він спокійний, на сонці — геть інший. Добре підходить і для щоденних образів, і для відпочинку біля води. 

Перламутровий колір в педикюрі має особливий вигляд
Перламутровий педикюр. Фото з Instagram

Оновлений французький педикюр

Френч нікуди не зникає, просто змінюється. Замість класики — цікаві комбінації: нюд і корал, бузковий із сріблом, або інші контрастні варіанти. Суть залишається тією ж — чистий і доглянутий вигляд. 

Французький педикюр завжди буде актуальним
Французький педикюр. Фото з Instagram

Ягідні відтінки

Сюди входять усі насичені "фруктові" кольори — від малинового до темнішого вишневого. Вони особливо гарні на сонці. Це варіант для тих, хто хоче щось яскраве, але більш "доросле", без неонової різкості.

Педикюр в яскравому кольорі для впевнених в собі жінок
Ягідний відтінок в педикюрі. Фото з Instagram

Молочно-рожевий

Один із тих кольорів, які не виходять з моди роками. Легкий рожевий з молочним підтоном створює ефект здорових, природних нігтів. Він універсальний, адже підходить і до святкових образів, і до щоденних. Саме кращий варіант, коли не хочеться думати, "чи підійде".

Кращий варіант педикюру на кожен день
Молочно-рожевий колір педикюру. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, що в тренді манікюр з Бембі. Він має грайливий і головне оригінальний вигляд. 

Також Новини.LIVE повідомляли, який манікюр варто встигнути зробити цієї весни. Його продемострувала Гейлі Бібер.

нігті головні тренди літній педикюр
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
