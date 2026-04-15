Літній педикюр: 4 кольори, які закохають з першого погляду

Французький педикюр. Фото: freepik

Педикюр став повноцінною частиною образу — як сумка чи взуття. На фоні цього запити стали сміливішими, а клієнти частіше просять яскраві кольори. Це стверджують майстри з різних країн.

Новини.LIVE виділили головні варіанти, які цього літа точно будуть у тренді.

Трендові кольори педикюру 2026

Перламутровий ефект

Якщо хочеться чогось ніжного, але не банального — це він. Перламутр дає легке сяйво, яке змінюється залежно від світла. У тіні він спокійний, на сонці — геть інший. Добре підходить і для щоденних образів, і для відпочинку біля води.

Перламутровий педикюр.

Оновлений французький педикюр

Френч нікуди не зникає, просто змінюється. Замість класики — цікаві комбінації: нюд і корал, бузковий із сріблом, або інші контрастні варіанти. Суть залишається тією ж — чистий і доглянутий вигляд.

Французький педикюр.

Ягідні відтінки

Сюди входять усі насичені "фруктові" кольори — від малинового до темнішого вишневого. Вони особливо гарні на сонці. Це варіант для тих, хто хоче щось яскраве, але більш "доросле", без неонової різкості.

Ягідний відтінок в педикюрі.

Молочно-рожевий

Один із тих кольорів, які не виходять з моди роками. Легкий рожевий з молочним підтоном створює ефект здорових, природних нігтів. Він універсальний, адже підходить і до святкових образів, і до щоденних. Саме кращий варіант, коли не хочеться думати, "чи підійде".

Молочно-рожевий колір педикюру.

