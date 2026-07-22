На цю косметичну процедуру записуються за кілька місяців: чому вона стала №1

Догляд за обличчям. Колаж: Новини.LIVE

Попри появу нових методик у косметології, одна процедура вже багато років не поступається лідерством. Саме ботокс залишається однією з найпоширеніших косметичних процедур у світі. Особливо високий попит на нього фіксують у США, але й в інших країнах кількість охочих зробити такі ін'єкції не зменшується.

Новини.LIVE розповість, чому ця процедура досі має такий попит і в яких випадках її застосовують.

Яка процедура є лідером серед косметичних процедур

Ботокс — це препарат на основі ботулотоксину, який вводять у певні м'язи обличчя. Після ін'єкції м'язи на деякий час розслабляються, завдяки чому мімічні зморшки стають менш помітними. Найчастіше процедуру роблять у зоні лоба, міжбрів'я та навколо очей.

Втім, ботокс використовують не лише для боротьби зі зморшками. Лікарі також застосовують його при надмірному потовиділенні, а інколи — під час лікування окремих неврологічних порушень. Саме тому цей препарат давно вийшов за межі суто косметології.

Фахівці пояснюють, що найкраще ботокс працює саме з мімічними зморшками — тими, які з'являються через активну роботу м'язів під час розмови, усмішки чи інших емоцій. Якщо ж зміни пов'язані переважно з віком і втратою пружності шкіри, лікар може запропонувати інші методи або їх поєднання.

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Найчастіше до таких ін'єкцій звертаються жінки й чоловіки віком від 35 до 50 років. Водночас це не означає, що процедура потрібна всім у цьому віці. Не існує універсального моменту, коли варто робити ботокс, адже все залежить від особливостей міміки, стану шкіри та побажань самої людини.

Косметологи наголошують, що популярність процедури не повинна бути головним аргументом для її проведення. Перед ін'єкціями важливо проконсультуватися зі спеціалістом, оцінити можливі протипоказання та зрозуміти, чи справді ботокс допоможе розв'язати проблему. У багатьох випадках достатньо правильного домашнього догляду або інших косметологічних процедур, тому рішення завжди має бути індивідуальним.

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