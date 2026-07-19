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Головна Мода Колагенування брів набирає популярності: що варто знати перед процедурою

Колагенування брів набирає популярності: що варто знати перед процедурою

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 11:49
Колагенування брів: що це за процедура і кому вона підходить
Догляд за бровами. Колаж: Новини.LIVE

Якщо щодня доводиться вкладати брови гелем або постійно поправляти неслухняні волоски, колагенування може значно спростити цей процес. Після процедури брови довше тримають форму, мають охайніший вигляд, а на ранковий догляд потрібно буквально кілька хвилин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Як проводиться колагенування брів

Назва трохи вводить в оману. Насправді під час процедури волоски не насичують чистим колагеном. Майстер використовує спеціальні засоби, які допомагають змінити напрямок росту волосків і зафіксувати їх у потрібному положенні. До складу таких продуктів можуть входити гідролізований колаген, кератин, амінокислоти, пантенол та інші доглядові компоненти.

Усе відбувається в кілька етапів: 

  1. Спочатку волоски роблять більш податливими, потім акуратно вкладають у потрібному напрямку та закріплюють результат. 
  2. Наприкінці наносять доглядовий засіб. Після цього брови виглядають більш акуратними, а волоски лежать в одному напрямку. У більшості випадків вранці їх достатньо лише злегка розчесати.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чим відрізняється колагенування брів від ламінування

Часто можна почути, що колагенування й ламінування — це різні процедури. Насправді принцип у них майже однаковий. І в першому, і в другому випадку волоски розм'якшують спеціальними складами, надають їм потрібної форми та фіксують її.

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Різниця здебільшого полягає в засобах, які використовуються під час процедури. Для колагенування виробники нерідко додають більше компонентів, що доглядають за волосками та допомагають уникнути їх пересушування.

На практиці набагато важливіше, хто виконує процедуру і якими матеріалами працює. Саме від цього найчастіше залежить кінцевий результат.

@taylor_ginsberg

And we’re backkk for some more ‘Maneater Brows’ since you all loved them so much the first time 🥵 @Carli Dugan #eyebrows #esthetician #brows #browlamination #foryoupage #salon

♬ maneater - 🎸🪩

Найчастіше колагенування обирають люди, у яких брови густі, але волоски ростуть у різних напрямках і погано піддаються укладанню. Воно також підходить тим, хто любить природний вигляд брів і не хоче щодня користуватися гелем або воском.

Найкраще ефект помітний на густих натуральних бровах. Але якщо волосків від природи небагато або між ними є великі прогалини, колагенування не зробить брови густішими. Процедура лише укладає ті волоски, які вже є. У таких випадках додатково можуть знадобитися фарбування або інші способи корекції.

Також краще перенести запис до майстра, якщо в зоні брів є подразнення, висипання, пошкодження шкіри або загострилися дерматологічні захворювання.

Зазвичай результат зберігається від чотирьох до восьми тижнів. Потім волоски поступово повертаються до свого природного положення, і ефект сходить без різких змін.

В цілому, якщо не хочеться щоранку витрачати час на укладання брів, колагенування може стати гарним варіантом. 

Раніше ми писали про ефективні способи боротьби з целюлітом. Він є практично в усіх, тому це питання, що хвилює багатьох. Але є можливість покращити стан шкіри навіть в домашніх умовах.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому жінкам, які цінують природність в усіх, варто звернути увагу на японський педикюр. Цю процедуру роблять все частіше.

краса брови косметологія
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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