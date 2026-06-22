Як зробити так, щоб макіяж тримався весь день: секрети, про які знають не всі

Макіяж. Колаж: Новини.LIVE

Літо — не найкращий друг для макіяжу. Варто провести трохи часу на сонці або проїхатися містом у спеку, і тональний крем починає втрачати свіжий вигляд, а шкіра блищить сильніше, ніж хотілося б. Але кілька простих звичок допоможуть уникнути цієї проблеми та зберегти акуратний макіяж до самого вечора.

Розповість Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Особливості макіяжу влітку

Перш за все не варто перевантажувати шкіру великою кількістю засобів. У спекотні дні вона набагато комфортніше почувається з легким доглядом. Після очищення достатньо нанести зволожувальний засіб із невагомою текстурою та дати йому повністю вбратися. Не менш важливий і сонцезахисний крем, адже ультрафіолет шкодить шкірі навіть тоді, коли здається, що сонце не надто активне.

Що стосується тону, то влітку краще забути про щільне покриття. Воно швидше втрачає охайний вигляд і може підкреслювати текстуру шкіри. Набагато природніший вигляд будуть мати легкі флюїди, BB-креми або тонувальні засоби з напівпрозорим ефектом. Якщо є невеликі недоліки, їх простіше замаскувати консилером у потрібних місцях, ніж покривати все обличчя кількома шарами косметики.

З очима влітку теж є свої нюанси. Багато хто стикався із ситуацією, коли тіні збираються у складках повік уже за кілька годин після нанесення. Щоб цього не сталося, достатньо використати спеціальну базу. Вона допомагає косметиці довше залишатися на місці та робить кольори більш виразними.

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Для підводки та туші варто обирати водостійкі формули. Особливо якщо попереду довгий день, прогулянка або відпочинок біля води. Такі засоби краще витримують високу температуру та не залишають темних слідів під очима.

Губи також потребують догляду влітку. Суха шкіра часто псує навіть найдорожчу помаду. Тому час від часу варто використовувати м'який скраб або інший засіб для відлущування. Після цього будь-який відтінок лягатиме значно рівніше.

Якщо хочеться максимальної стійкості, зверніть увагу на тінти або матові помади. Вони довше залишаються на губах навіть після напоїв чи перекусів. А щоб губи не пересихали від сонця, не завадить бальзам із захистом від ультрафіолету.

Останній штрих — фіксація. Саме цей етап часто пропускають, хоча він займає буквально кілька секунд. Спрей-фіксатор допомагає довше зберегти макіяж свіжим і не дає йому швидко втрачати вигляд через спеку.

Протягом дня краще не додавати пудру без потреби. Якщо з'явився блиск, його легко прибрати матуючими серветками. Вони освіжають обличчя та не псують уже нанесений макіяж.

Насправді літній макіяж працює за простим правилом: чим легше, тим краще. Коли шкіра не перевантажена косметикою, вона має свіжий вигляд, а макіяж тримається значно довше навіть у найспекотніші дні.

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