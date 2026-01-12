Трендові губи 2026 — техніка макіяжу, яку обожнюють Дуа Ліпа та Гейлі Бібер

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Чіткі контури губ, які ми малювали олівцем роками, виходять з гри. Тепер в макіяжі модно, коли все трохи розмито, але про цьому має такий вигляд, ніби так і треба.

Про цю техінку розповіло видання Elle.

Денний макіяж губ 2026 року

Візажисти називають це Halo Lips — губи з ореолом. Ефект такий, ніби навколо рота м'яке світіння, а самі губи мають об'ємніший вигляд без філерів та олівця. Замість чітких ліній використовуються тіні, напівтони, легка гра зі світлом.

Кеті Джейн, яка малює Гейлі Бібер і Дуа Ліпу, стверджує, що жорсткі контури вже не працюють. Зараз фокус на м'якості. Губи мають мати живий вигляд, а не намальованими. Тренд підходить під будь-який підтон шкіри і не вимагає складних маніпуляцій — саме тому він так швидко розлетівся.

Дуа Ліпу. Фото з Elle

Як зробити Halo Lips

Кеті радить взяти кремовий бронзер і пензлик. Легко провести навколо губ, створюючи той самий "ореол". Тільки не по лінії рота, а трохи вище чи нижче — там, де губи найпухкіші. Фінальний крок — розтушувати все пензлем або пальцями. Чим більше розмиття, тим краще. Губи стають пухкішими, але ніхто не скаже, що ви їх малювали. Це буде мати природний вигляд, навіть якщо ви витратили на це п'ять хвилин.

Губи Гейлі Бібер. Фото з Elle

Цей макіяж працює навіть удень. Він не привертає зайвої уваги, але змінює обличчя. Просто тому, що фокус зміщується не на лінії, а на текстуру і світло. А це вже інший рівень.

