Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Що обов’язково мати в косметичці жінці після 50 років

Що обов’язково мати в косметичці жінці після 50 років

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 18:52
Косметичка після 50 років — продукти, які реально працюють
Зріла жінка. Фото: freepik

З роками шкіра змінюється: стає сухішою, дрібні зморшки стають помітніші, а тон тьмяніє. Щоб макіяж мав свіжий і природний вигляд, важливо вибирати правильні текстури та засоби.

Чотири професійні візажисти поділилися своїми рекомендаціями щодо семи ключових продуктів для зрілої шкіри, про що пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Нюанси в макіяжі після 50 років

Гіалуронова сироватка перед макіяжем

Починати макіяж варто з зволоження. Сироватка з гіалуроновою кислотою вирівнює тон, робить шкіру м’якшою та допомагає тональному крему лягати рівніше. Важливо, щоб вона тримала вологу протягом дня, запобігаючи сухості та лущенню.

Кремові рум’яна

Кремова текстура підкреслює природний рум’янець, не акцентує зморшки і легко розтушовується. Вона дає бажаний матовий фініш.

Більшіть зараз віддає перевагу кремовим рум'янам
Кремові рум’яна. Фото: freepik

Легкий сяйливий тональний засіб

Важкі покриття підкреслюють недоліки. Краще обирати легкі формули з ефектом світловідбивання: вони вирівнюють тон, додають свіжості та не створюють маску на обличчі.

Гель для брів

Брови з віком можуть опускатися. Нанесіть гель, зачісуючи волоски трохи вгору. Це відкриває погляд і робить вираз обличчя більш молодим, при цьому доглядає за волосками.

Світла підводка

Щоб очі мали більш відкритими, використовуйте світлі або нюдові відтінки. М’які коричневі або сливові кольори мають природніший вигляд, ніж чорний, і легко розтушовуються вздовж вій.

Жінці після 50 років варто фарбуватись по-особливому
Дівчина фарбується. Фото: freepik

Щипці для вій

Добре підкручені вії роблять погляд більш свіжим і виразним. Якщо використовувати разом з живильною тушшю або сироваткою для росту, результат тримається довше, а вії мають здоровіший вигляд.

Олівець для губ

З віком губи втрачають чіткий контур. Легко окресліть їх олівцем на 1–2 тони темніший за натуральний колір і трохи розтушуйте всередину. Зверху можна нанести бальзам або легкий блиск для природного вигляду.

Раніше ми писали про те, які помилки в макіяжі допускає більшість і дарма, бо вони додають віку.

Також ми повідомляли, що візажист  Victoria’s Secret розкрила важливий секрет в макіяжі, що значно освітить обличчя.

мода макіяж косметика краса жінки за 50 років
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації