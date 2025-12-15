Косметичка після 50 років — продукти, які реально працюють

Зріла жінка. Фото: freepik

З роками шкіра змінюється: стає сухішою, дрібні зморшки стають помітніші, а тон тьмяніє. Щоб макіяж мав свіжий і природний вигляд, важливо вибирати правильні текстури та засоби.

Чотири професійні візажисти поділилися своїми рекомендаціями щодо семи ключових продуктів для зрілої шкіри, про що пише Vogue.

Нюанси в макіяжі після 50 років

Гіалуронова сироватка перед макіяжем

Починати макіяж варто з зволоження. Сироватка з гіалуроновою кислотою вирівнює тон, робить шкіру м’якшою та допомагає тональному крему лягати рівніше. Важливо, щоб вона тримала вологу протягом дня, запобігаючи сухості та лущенню.

Кремові рум’яна

Кремова текстура підкреслює природний рум’янець, не акцентує зморшки і легко розтушовується. Вона дає бажаний матовий фініш.

Кремові рум’яна. Фото: freepik

Легкий сяйливий тональний засіб

Важкі покриття підкреслюють недоліки. Краще обирати легкі формули з ефектом світловідбивання: вони вирівнюють тон, додають свіжості та не створюють маску на обличчі.

Гель для брів

Брови з віком можуть опускатися. Нанесіть гель, зачісуючи волоски трохи вгору. Це відкриває погляд і робить вираз обличчя більш молодим, при цьому доглядає за волосками.

Світла підводка

Щоб очі мали більш відкритими, використовуйте світлі або нюдові відтінки. М’які коричневі або сливові кольори мають природніший вигляд, ніж чорний, і легко розтушовуються вздовж вій.

Дівчина фарбується. Фото: freepik

Щипці для вій

Добре підкручені вії роблять погляд більш свіжим і виразним. Якщо використовувати разом з живильною тушшю або сироваткою для росту, результат тримається довше, а вії мають здоровіший вигляд.

Олівець для губ

З віком губи втрачають чіткий контур. Легко окресліть їх олівцем на 1–2 тони темніший за натуральний колір і трохи розтушуйте всередину. Зверху можна нанести бальзам або легкий блиск для природного вигляду.

