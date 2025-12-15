Косметичка после 50 лет — продукты, которые реально работают

Зрелая женщина. Фото: freepik

С годами кожа меняется: становится сухой, мелкие морщинки становятся заметнее, а тон тускнеет. Чтобы макияж выглядел свежим и естественным, важно выбирать правильные текстуры и средства.

Четыре профессиональных визажиста поделились своими рекомендациями по семи ключевым продуктам для зрелой кожи, о чем пишет Vogue.

Гиалуроновая сыворотка перед макияжем

Начинать макияж стоит с увлажнения. Сыворотка с гиалуроновой кислотой выравнивает тон, делает кожу мягче и помогает тональному крему ложиться ровнее. Важно, чтобы она держала влагу в течение дня, предотвращая сухость и шелушение.

Кремовые румяна

Кремовая текстура подчеркивает естественный румянец, не акцентирует морщинки и легко растушевывается. Она дает желаемый матовый финиш.

Кремовые румяна. Фото: freepik

Легкое сияющее тональное средство

Тяжелые покрытия подчеркивают недостатки. Лучше выбирать легкие формулы с эффектом светоотражения: они выравнивают тон, добавляют свежести и не создают маску на лице.

Гель для бровей

Брови с возрастом могут опускаться. Нанесите гель, зачесывая волоски немного вверх. Это открывает взгляд и делает выражение лица более молодым, при этом ухаживает за волосками.

Светлая подводка

Чтобы глаза были более открытыми, используйте светлые или нюдовые оттенки. Мягкие коричневые или сливовые цвета выглядят более естественно, чем черный, и легко растушевываются вдоль ресниц.

Девушка красится. Фото: freepik

Щипцы для ресниц

Хорошо подкрученные ресницы делают взгляд более свежим и выразительным. Если использовать вместе с питательной тушью или сывороткой для роста, результат держится дольше, а ресницы выглядят здоровее.

Карандаш для губ

С возрастом губы теряют четкий контур. Легко очертите их карандашом на 1-2 тона темнее натурального цвета и немного растушуйте внутрь. Сверху можно нанести бальзам или легкий блеск для естественного вида.

